Giovanni Block in concerto chiude Inferenze Short Film Festival a Pomigliano

Si conclude domani, giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 21.00, nella scuola Omero (IC 2 Omero – Mazzini – Don Milani) di Pomigliano d’Arco (Na), la V edizione di ISFF – Inferenze Short Film Festival 2023, il festival internazionale di cortometraggi, ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta, diretto da Massimo Piccolo e organizzato da Valentina Sodano. Guest della serata il cantautore Giovanni Block che proporrà al pubblico brani in linea con il tema della manifestazione: il pensiero complesso contro la banalità e l’approccio consolatorio del luogo comune.

Con 300 iscritti provenienti da Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone o Iran, la kermesse ha assunto sempre di più le forme di un evento internazionale in cui la contemplazione e l’osservazione del reale, attraverso punti di vista nuovi, diventa fondamentale. Nel corso della quarta ed ultima serata saranno proiettati i corti finalisti con le premiazioni. Saranno tredici i premi e tre le giurie che li assegneranno: una giuria tecnica, una giuria giovani e una giuria popolare. La giuria tecnica, capitanata da Armando Festa, sceneggiatore di Mixed By Erry, Luigi Barletta e Nazareno Nicoletti, docenti dell’Accademia delle Belle Arti, decreteranno il miglior corto, la migliore regia, il miglior montaggio, il miglior attore, la migliore attrice, la migliore fotografia, il miglior sonoro e la migliore sceneggiatura. La giuria giovani assegnerà il premio al miglior corto e alla migliore performance attoriale così come la giuria popolare. Le tre giurie insieme decreteranno il vincitore, come miglior cortometraggio, di ISFF 2023.

I 12 cortometraggi in concorso:

“Interno 5” di Siddharta Prestinari

“Il provino” di Gregorio Sassoli

“God has forgotten us in the Backseat of a Locked Car During Summer” di Kyle Heller

“Pig” di Jorn Leeuwerink

“Marko” di Marko Šantić

“Golosinas” di Jorge Aparicios

“La teoria del vuoto” di Daniele Cernicchi

“Solo un ensayo” di Hugo Sanz

“Attack” di Davide Santi

“Angulos de la hora” di Kyle Novak

“Pizza Panick” di Leonardo Malaguti

“Feelblock” di Halldór Frank Hafsteinsson