Harmonikòs Quartet giovedì 27 a Pozzuoli per Officine Rione Terra

Giovedì 27 luglio , alle ore 21.00, al Rione Terra in Piazza Centimolo, arriva la musica dell’Harmonikòs Quartet nell’ambito della I edizione di “Officine Rione Terra”, il festival di spettacoli itineranti tra musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, esposizioni artistiche e laboratori, promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage, che proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024.

L’Harmonikós Quartet è formato da quattro fisarmonicisti di origine Irpina: Gianluca D’Elia, Matteo Tordiglione, Vito Raosa, Sabrina Iorio. Un progetto nato tra le mura del Conservatorio «Giuseppe Martucci» di Salerno sotto la guida del M° Giuseppe Scigliano, che vede coinvolti quattro giovani musicisti tutti laureati presso il medesimo conservatorio di musica. L’evento è targato “Antichi scenari”, la rassegna di Luna Nova, giunta alla V edizione con la direzione artistica di Veronica Grossi e ospitata all’interno del Festival.

Il programma prevede eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.