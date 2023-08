Il pianista Giorgio Trione Bartoli chiude la rassegna Un’estate per sognare 2023

Ultimo appuntamento con la kermesse musicale Un’estate per sognare di Villa San Michele. Venerdì 11 agosto alle ore 20.00, sulla suggestiva terrazza panoramica, sarà il giovane pianista Giorgio Trione Bartoli a chiudere gli appuntamenti musicali al calar del sole, con brani dal repertorio di due tra gli autori più amati e riconosciuti: Sergei Rachmaninov e Franz Liszt.

Grazie alle straordinarie doti musicali, il musicista ha raggiunto molto presto significativi traguardi, aggiudicarsi diversi riconoscimenti nazionali e internazionali. Allievo del M° Pasquale Iannone, ha tenuto recital solistici in Europa, Stati Uniti, Messico suonando nelle più prestigiose sale da concerto.

La sovrintendente e Console on. di Svezia Kristina Kappelin è molto soddisfatta della stagione di eventi che sta animando l’estare caprese: “Un cartellone ricco di artisti internazionali, dal riconosciuto talento, apprezzati dal nostro pubblico. Finita la rassegna concertistica, stiamo per inaugurare per il quionto anno il festival “Il salotto della sfinge”.

“Un’estate per sognare”, manifestazione di musica classica, jazz e contemporanea, è organizzata dalla Fondazione Axel Munthe ed è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu