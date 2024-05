Ittateveamare Jazz Festival 2024, da giovedì 23 per tutta l’estate concerti sulla spiaggia del Lido Varca d’Oro

Lido Varca d’Oro & Livingston Bistrot

presentano

#Ittateveamare Jazz Festival 2024

il primo jazz festival a piedi nella sabbia

da un’idea di Salvatore Trinchillo

Lido Varca d’Oro – Riviera Flegrea Domitia

Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo

ACCESSO LIBERO – START 21,30

Parcheggio gratuito

Dal 23 maggio e per tutta l’estate ripartono i concerti jazz a piedi nella sabbia con: SERGIO DI NATALE 4et, GIANNI DI LORENZO 4et, PROGETTO KIND OF BILL (DADO MORONI, EDDIE GOMEZ, JOE LA BARBERA), VIRGINIA SORRENTINO 5et, DAVIDE BATTISTA 4et, PIETRO CONDORELLI trio,

Lido Varca d’Oro (Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo) in collaborazione con il Livingston Bistrot presenta lo “#Ittateveamare Jazz Festival”, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica, Salvatore Trinchillo. Con la volontà di promuovere la riviera flegrea-domizia con eventi culturali di qualità, il(Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo) in collaborazione con ilpresenta lo, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica,

“Come cittadini della riviera flegrea-domizia siamo felici di organizzare anche quest’anno una serie di eventi jazz – dice Salvatore Trinchillo, titolare del lido ‘Varca d’Oro’ – totalmente ad accesso libero, dove le consumazioni non sono obbligatorie, dove ciascuno è libero di scegliere tra ristorante, bar o bistrot. Celebriamo il ritorno del mare pulito con eventi culturali di qualità per la promozione di un territorio sempre più virtuoso. Regaleremo divertimento libero, gratuito così come il parcheggio, grande musica e buon cibo, accompagnato dai nostri prodotti tipici, per chi volesse a prezzi ragionevoli per tutti. Questa prima tranche di eventi/concerti è solo l’inizio di una grande estate ricca di proposte culturali che annunceremo”.

Ricco e variegato il cartellone della kermesse che quest’anno propone in apertura Sergio Di Natale 4et (23 maggio) con Federico Luongo alla chitarra, Giulio Martino al sax tenore e Francesco Galatro al basso, Virginia Sorrentino 5et (6 giugno), Gianni Di Lorenzo 4et (20 giugno), Davide Battista 4et (4 luglio), “Kind of BILL”, un omaggio a Bill Evans con Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera (18 luglio) e Pietro Condorelli trio (1 agosto). Jazz live da ascoltare sdraiati sui lettini, in riva al male con i piedi nella sabbia, per un’esperienza serale unica.

Tutti i concerti sono ad accesso libero. Parcheggio gratuito.

Ristorante aperto: consigliata la prenotazione al 333 575 4080.