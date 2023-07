Ittateveamare Jazz Festival, Elisabetta Serio 4et giovedì 20 al Lido Varca d’Oro

#Ittateveamare Jazz Festival

il primo jazz festival a piedi nella sabbia

da un’idea di Salvatore Trinchillo

Lido Varca d’Oro – Riviera Flegrea Domitia

Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo

PARCHEGGIO GRATUITO

Dal 13 luglio al 21 settembre con: STEVE GADD, MICHAEL BLICHER, DAN HEMMER, ROBERTO GATTO, ELISABETTA SERIO feat. JERRY POPOLO, WALTER RICCI, KIKOSKI, CANNON, COPPOLA Trio, IGOR CAIAZZA feat. NICO GORI, FREEDOM JAZZ 4ET feat. FABRIZIO BOSSO,

Lido Varca d’Oro (Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo) accoglie “#Ittateveamare Jazz Festival”, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica, Salvatore Trinchillo, realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind. Il(Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore – Marina di Varcaturo) accoglie, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica,realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind.

Ricco e variegato il cartellone della kermesse che mescola nomi leggendari come Steve Gadd, uno dei più grandi batteristi del mondo a icone del jazz nostrano ed europeo come Roberto Gatto, Elisabetta Serio, Walter Ricci, Igor Caiazza, Nico Gori, Fabrizio Bosso…

“Come cittadini della riviera flegrea domizia siamo orgogliosi di poter organizzare un evento con molto jazz oltre musica popolare e cabaret – dice Salvatore Trinchillo, titolare del lido ‘Varca d’Oro’ – e ci piace raccontare le serate d’estate con gusto, raccogliendo un po’ tutte le richieste dei cittadini e dei turisti. Regaleremo divertimento e buon cibo, accompagnato dai nostri prodotti tipico, a prezzi ragionevoli per tutti”.

Giovedì 20 luglio con inizio alle ore 21,30 di scena ci sarà ELISABETTA SERIO 4et: Aldo Capasso (contrabasso), Leonardo de Lorenzo (batteria) feat. Jerry Popolo.

Sensibile, riservata, riflessiva, la pianista e compositrice Elisabetta Serio stasera sarà in concerto al Lido Varca d’Oro, in cartellone a “Aldo Capasso al contrabbasso, Leonardo de Lorenzo alla batteria e come guest Jerry Popolo al sax (ingresso 20 euro – Il ticket è comprensivo di calice di prosecco). La Serio, trasfonde nella sua musica una duplice alchimia estetica: nel suo pianismo si fonde, con misurato equilibrio, un elegiaco lirismo melodico ad una leggera increspatura ritmica. Sensibile, riservata, riflessiva, la pianista e compositricestasera sarà in concerto al Lido Varca d’Oro, in cartellone a “ #Ittateveamare Jazz Festival”, il primo jazz festival a piedi nella sabbia. Ad accompagnarla sul palcoal contrabbasso,alla batteria e come guestal sax (ingresso 20 euro – Il ticket è comprensivo di calice di prosecco). La, trasfonde nella sua musica una duplice alchimia estetica: nel suo pianismo si fonde, con misurato equilibrio, un elegiaco lirismo melodico ad una leggera increspatura ritmica.

La personalità artistica di Elisabetta prende spunto dalla vita nella sua complessa semplicità. Il suo percorso è composto dal guardare e ascoltare con lo stupore di un bambino, prendendo spunto da ogni forma e genere musicale.

“It’s impossible to rehearse the unknown” cita Herbie Hancock (è impossibile provare ciò che è sconosciuto). Le prove di un live, sono un canovaccio, una direzione della forma, ma ciò che si suonerà in quel momento, in quella situazione, con quel pubblico, è unico ed irripetibile, ed è questa la filosofia che mette in scena Elisabetta ogni qual volta che sale sul palco. La sua formazione è classica e moderna. Studia da piccola al conservatorio, si laurea in jazz e studia con il M° Valerio Silvestro. Segue seminari con Barry Harris. Il suo percorso musicale in senso stretto è “per strada”. Diventare, sentirsi musicisti è uno stato vitale. E’ amore e sacrificio, rispetto alle comuni forme di vita. E’ una filosofia, uno stile di vita che nessuno ti certifica e nessuno tutela. Si è da soli per la maggior parte del tempo, concentrati sull’ascolto che si cerca di trasformare in suono. Le sue collaborazioni raccontano di diversi suoni: il mediterraneo con Pino Daniele (con cui ha collaborato dal 2012 al 2015) il neapolitan power con James Senese, Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Enzo Gragnianello; il funky blues con la cantante inglese Z Star, il world music con Sarah Jane Morris. Ha viaggiato intorno al mondo partecipando a diversi concerti e manifestazioni, sia con i propri progetti che come turnista, potendo conoscere realtà internazionali come l’Usadba Jazz Festival, il Toronto Jazz Festival, il San Francisco Jazz Festival, fino al nostrano Umbria Jazz.

CARTELLONE “#Ittateveamare Jazz Festival”

28 luglio – Walter Ricci sings Nat King Cole (20 euro)

2 agosto – Kikoski, Cannon, Coppola trio (20 euro)

14 agosto – Festa del Mare 2023 sagra del pesce azzurro e musica popolare (20 euro)

24 agosto – Igor Caiazza 4et feat Nico Gori (20 euro)

11 settembre – Michael Blicher – Dan Hemmer – Steve Gadd con il leggendario STEVE GADD alla batteria (30 euro)

21 settembre – Freedom jazz 4et feat. Fabrizio Bosso (20 euro)

Info biglietti e prenotazioni tavoli al 333.5754080 – on line; www.etes.it

Il ticket è comprensivo di calice di prosecco

Il parcheggio è gratuito