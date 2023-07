Joe Barbieri all’Agorà San Sebastiano giovedì 27

Nell’arena di Agorà San Sebastiano spazio alla grande musica. Giovedì 27 luglio 2023 alle 21,15, il Parco Urbano di via Panoramica Fellapane ospita Joe Barbieri 4et – “Tratto da una storia vera – 30 anni suonati”. Si tratta di un appuntamento speciale che celebra i 30 anni di matrimonio tra Joe e la musica. (Posto a sedere numerato € 23 + prev. Posto a sedere non numerato € 18 + prev.).

Sul palco, oltre a Barbieri (con la sua voce e la sua immancabile chitarra), anche Pietro Lussu (pianoforte), Bruno Marcozzi (percussioni e batteria) e Daniele Sorrentino (contrabbasso). In questo concerto troveranno per la prima volta spazio brani d’esordio di Joe, alcune canzoni mai o poco eseguite prima d’ora dal vivo oltre ai suoi maggiori successi.

“La mia musica non è nulla senza il continuo camminare con la mia gente, con la famiglia di cui sento con orgoglio di fare parte” – racconta Barbieri – “Negli anni abbiamo condiviso incontri, abbracci, dolori, voci; ogni concerto è stato una celebrazione del riconoscerci, nella quale abbiamo provato a spostare sempre un po’ più in là quell’asticella di semplice intimità che condividiamo. E così per questo ‘anniversario tondo’ ho voluto sia un concerto che durasse un tour intero, sia un disco live che fosse una ‘foto di gruppo’ che potesse fermare nel tempo questa nostra complicità”.

Joe Barbieri è ad oggi uno dei più apprezzati autori e musicisti italiani. Grazie alla felice intuizione di Pino Daniele, che mise il diciottenne Joe prima in uno studio e poi il 7 ottobre del 1992 sul palco del Festival di voci nuove di Castrocaro, ha avuto inizio un viaggio musicale entusiasmante. Nel corso della sua carriera Barbieri ha calcato alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta e ha collaborato – tra gli altri – con Omara Portuondo, Pino Daniele, Stacey Kent, Jorge Drexler, Hamilton De Holanda, Jaques Morelenbaum e Luz Casal.

Nel frattempo, prosegue anche la programmazione dei film nell’arena del Parco Urbano di via Fellapane: il 28 luglio si proietta “Non così vicino” regia M. Forster; il 29 luglio “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern e il 30 luglio “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone sull’indimenticato Massimo Troisi.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio