Joe T Vannelli al Kuruma Garden di Mondragone venerdì 14

Il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI si esibisce dal vivo con SUMMER TOUR 2023 nei più prestigiosi locali e club del mondo.

JOE T VANNELLI è protagonista indiscusso del Tantra di Playa d’en Bossa a Ibiza dove sarà headliner-resident del martedì, dopo essere stato presente lo scorso 1 luglio all’inaugurazione dello storico locale in cui si sono esibiti negli anni tra gli altri, Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex e Bob Sinclair, oggi completamene ristrutturato e rinnovato con un nuovo concept e sound system in linea con i più noti locali della Isla Blanca. Le serate di Ibiza, intitolate “Sound Faktory”, vedranno alternarsi in consolle, al fianco di JOE T VANNELLI, Federico Scavo, Albert Marzinotto, Vannelli Bros, Onirika e Haxi:att.

Il 25, 26 e 27 luglio, inoltre, porterà al Tantra la sua Masterclass per DJ, proseguendo così la formazione per aspiranti DJ iniziata in occasione della Milano Music Week 2022 al Sound Faktory, l’hub milanese di 700 metri quadri con 10 uffici in cui i professionisti della musica lavorano e producono artisti, in cui ha forgiato nuovi DJ, oggi impegnati in diversi locali in Italia. Quella al Tantra sarà una Masterclass unica nel suo genere, con tre giorni di corsi di mixaggio nella patria della musica dance mondiale. Progetto di successo che coinvolge appassionati di tutte le età, la Masterclass per DJ sarà un percorso di apprendimento pratico e immersivo che, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie per DJ, fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per esibirsi in consolle.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.soundfaktoryofficial.com/dj-academy/ oppure scrivere a info@soundfaktoryofficial.com o telefonare al 333 3378170.

Prosegue il SUMMER TOUR 2023, che lo ha già visto esibirsi anche a Sharm El Sheikh (Egitto):

14 luglio – KURUMA GARDEN – MONDRAGONE (CE)

25 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

29 luglio – LE CAVE – BRUSNENGO (BI)

30 luglio – LUNA BEACH – PORTO PINO (CI)

8 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

10 agosto – TORRE SAN VITO (PZ)

11 agosto – BALAMONDO FESTIVAL – RIMINI

13 agosto – OPEN SPACE EVENTS – CORFÙ (Grecia)

14 agosto – GLEE – PORTO GARIBALDI (FE)

15 agosto – BAHIA BEACH CLUB – GIULIANOVA (TE)

22 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

24 agosto – SOQQUADRO BEACH – CETRARO (CS)

29 agosto – HOTEL DANIELI – VENEZIA – VARIETY PARTY in occasione del MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Tra le nuove produzioni di JOE T VANNELLI realizzate negli studi di Sound Faktory ci sono il remix del brano ai vertici delle classifiche “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy), “JOE T VANNELLI feat TH – Leave Me Baby ( Remix HAXI:ATT)”, un remix di pura house music con l’iconica voce di Thelma Houston, disponibile in digitale, e due versioni da club di “Ciao Mare Amore” (“Ciao Mare Amore Club Mix” e “Ciao Mare Amore Dub Mix”) disponibili su Traxsource e Beatport.

È in radio e disponibile in digitale “CIAO MARE AMORE” (Ego Music), il brano realizzato insieme al musicista romagnolo Mirko Casadei per celebrare i 50 anni di “CIAO MARE”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei, presentato in occasione Festivalbar 1973. È online il video del brano: https://youtu.be/Y5F9ITIkda4.

Il risultato è l’unione di due generi musicali differenti che riescono a convivere perfettamente in un brano che trasforma il ritmo originale del valzer in quello tipico della dance House, ballabile sulla dancefloor come nelle balere della Romagna.

Il videoclip, per la regia di Matteo Menenti Miele e la produzione di Mirko Casadei e JOE T VANNELLI, è stato girato pochi giorni dopo la terribile alluvione a Cesenatico (FC), uno dei luoghi più rappresentativi della Romagna, con la partecipazione degli allievi delle scuole di ballo Balla con Noi, Rimini Dance Company e New Dance Club.

JOE T VANNELLI, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music. Ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”. Punto di riferimento per locali, brand e istituzioni che scelgono il suo sound sempre in linea con le tendenze del momento, è anche produttore di alcuni tra i successi mondiali della House Music, tra cui “Play With The Voice”, “Sweetest Day of May”, “Don’t Deal With Us”, che per ben 5 volte lo hanno portato in cima alla classifica UK. Tra i remix degni di nota che portano la sua firma, spicca “Return of the Mack” di Mark Morrison. Scopritore di Robert Miles e produttore di “Children”, ha collaborato con alcuni degli artisti e dj più importanti della storia della musica dagli anni ’80 ad oggi, tra cui Bobby Brown, Mark Morrison, Kathy Sladge, David Guetta, Loleatta Holloway, Mark Knight, Erick Morillo, David Morales, Danny Tenaglia, Little Louie Vega, Hot Since 82, Timbaland & Miss Elliot, Giorgio Moroder, Bohannon, Thelma Houston, Eartha Kitt, Rockets e Matt Goss dei Bros. A partire da marzo 2020, durante la pandemia, ha autoprodotto e realizzato JOE T VANNELLI Live on Tour, 64 dj set senza pubblico, trasmessi tutte le settimane in diretta streaming sui social dove hanno ottenuto oltre 15.000.000 di visualizzazioni, che lo hanno portato ad esibirsi in solitaria in tutta Italia, dalle Dolomiti all’Etna, dalla Lanterna di Genova fin su una mongolfiera, per esaltare le bellezze italiane attraverso un sound con un forte impatto emotivo. A dicembre 2021 ha pubblicato “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, disponibile in doppio vinile in edizione limitata. Attualmente JOE T VANNELLI è al lavoro su altri remix, entrambi di prossima uscita: “CALL ME (JOE T VANNELLI remix)”, uno dei brani più famosi di IVANA SPAGNA e “CRAZY FOR A DISCO DANCE”, il nuovo singolo di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA.

