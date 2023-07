La grande musica italiana Sui Sentieri degli Dei, ad Agerola Paolo Vallesi e Michele Zarrillo

Inizia a entrare nel vivo la programmazione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana con due protagonisti della musica leggera italiana: Paolo Vallesi domenica 23 al Belvedere Parco Corona e Michele Zarrillo lunedì 24 al Parco Colonia Montana.

In 30 anni… suonati Paolo Vallesi ripercorrerà il lungo cammino musicale cominciato con una vittoria al Festival di Sanremo nel 1991, fino ad arrivare all’ultimo articolato progetto discografico, IoNoi, con il quale ha festeggiato i trent’anni di carriera regalando al pubblico due album: Io, composto da brani inediti e Noi, una raccolta con tutti i più grandi successi cantati con ospiti d’eccezione, tra cui Gianni Morandi, Dolcenera, Gigi D’Alessio e un inedito con Leonardo Pieraccioni.

A seguire in Dalle “Strade di Roma” a Sanremo arriva per la prima volta al Festival Michele Zarrillo. Sarà l’occasione per scoprire e riscoprire un artista che ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi, con una carriera e un repertorio di tanti successi. Non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Sul palco del Parco Colonia Montana Zarrillo canterà e suonerà piano, chitarra acustica ed elettrica, affiancato da Roberto Guarino e Andrea Valentini alle chitarre, Andrea Rongioletti alle tastiere.

Prossimi appuntamenti

MARTEDÌ 25

Belvedere Parco Corona

KARIMA & WALTER RICCI

Al Sud con Pop, Jazz e Swing

MERCOLEDÌ 26

Piazza Paolo Capasso

BAGS CANTA BAG. OMAGGIO A CLAUDIO BAGLIONI

con SERENA BAGOZZI vocalist di Claudio Baglioni

a cura dei Commercianti della frazione di Bomerano

GIOVEDÌ 27

Parco Colonia Montana

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

RON

Sono Un Figlio – Trio Acustico

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com