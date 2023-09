La Traviata di Giuseppe Verdi a Villa San Michele sabato 23

Non si arresta la stagione culturale di Villa San Michele. Sabato 23 settembre alle ore 20.00, sarà messa in scena una delle opere liriche più famose e amate: La Traviata di Giuseppe Verdi. Gli spazi museali e il giardino della casa museo saranno animati da uno spettacolo itinerante a cura dell’associazione Filrò, organizzato in collaborazione con la Fondazione Axel Munthe.

Protagonisti Valentina Pennino che presterà il volto a Violetta, Hayk Vardanyan che vestirà i panni di Alfredo, Filippo Rotondo che interpreterà Germont. Completano il cast di attori Federico Guidi, Lucrezia Rescigno, Margherita Sarno. Drammaturgia e regia di Filippo Rotondo, direzione musicale e accompagnamento al pianoforte di Giuseppe Famularo, organizzazione generale di Renato Ocone.

Il regista e fondatore della compagnia racconta: ”Le porte di Villa San Michele verranno aperte dalla protagonista, Violetta Valery, le note del preludio daranno il via all’opera, mentre da ogni angolo del museo compariranno i personaggi dello spettacolo. Lo spettatore verrà accompagnato dalla cantante nel giardino e da quel momento diventerà parte integrante della messa in scena, vivendo in prima persona le emozioni e i sentimenti che gli artisti interpreteranno. In un allestimento moderno, in stile caprese, si racconterà l’immortalità di questo capolavoro. Ogni atto sarà ambientato in una zona diversa della villa per permettere al pubblico di viverla, attraverso l’atto scenico e la musica, nella sua interezza”.

La sovrintendente e Console on. di Svezia Kristina Kappelin è molto contenta di continuare l’attività culturale e proporre nuove esperienze come un’opera itinerante: “L’idea mi ha subito affascinato e il gruppo di giovani coinvolti nel progetto è composto da professionisti appassionati e di alto livello. L’interesse da parte del pubblico è stato immediato e sono certa sarà un appuntamento da ricordare per salutare una stagione estiva ricca di successi e collaborazioni importanti”.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo adulti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu

FILRŌ nasce dal desiderio di creare una rete capillare per coinvolgere e legare giovani cantati, registi, scenografi, musicisti e artisti che gravitano intorno al mondo dell’opera a realtà interessate a promuovere la cultura, creando nuovi format, capaci di trasmettere i valori di questa forma d’arte al grande pubblico.

Nel contempo vuole offrire alle istituzioni e ai luoghi promotori di cultura, la possibilità di raccontare i propri spazi, la storia e il patrimonio attraverso un nuovo linguaggio. La compagnia annovera la collaborazione con importanti istituzioni culturali italiane e estere e ha in attivo una serie di progetti tra cui “Così Fan Lirica”, che porta le opere liriche in forma scenica in nuovi contesti pubblici e privati e “Liricando” che desidera diffondere l’opera nelle scuole attraverso laboratori e messe in scena ridotte per avvicinare i giovani studenti alla lirica.