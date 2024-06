Le irresistibili Ebbanesis al Women in Music venerdì 5 alla FoQus

Dopo il successo di Suonno d’Ajere e Alessia Tondo, la seconda edizione di Women In Music procede con un nuovo appuntamento venerdì 5 luglio. Attesissime più che mai le Ebbanesis, uno dei nomi più prestigiosi del festival di musica al femminile organizzato dall’Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano e il sostegno del MIC e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Un concerto imperdibile, quello di Viviana Cangiano e Serena Pisa, nell’incantevole corte cinquecentesca alla Fondazione Quartieri Spagnoli, meglio conosciuta come FOQUS, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Via Portacarrese a Montecalvario 69. FOQUS è facilmente raggiungibile a piedi da Via Toledo (a soli 200 mt a piedi, seguendo Via Portacarrese a Montecalvario dall’imbocco su Via Toledo), o con la metro linea 1, fermata Toledo, uscita Montecalvario.

Un fenomeno web, ma con tanta sostanza musicale: nel giugno del 2017 nasce in rete Ebbanesis. Due voci e una chitarra che cominciano ad apparire su Facebook con intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di Carmela, che ha superato le 400.000 visualizzazioni e soprattutto Bohemian Rhapsody dei Queen, che ne ha registrato oltre 2.000.000, diventando un autentico caso mediatico. La stessa pagina delle Ebbanesis è seguita da oltre 150.000 followers da ogni parte del mondo. Richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dagli Emirati Arabi. In questi Paesi esteri le Ebbanesis si sono esibite con successo nelle città di Santa Lucia (Femin’arte Corsica), Monaco di Baviera (Gasteig – Kleiner Konzertsaal), Mosca (Teatrium) e Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica. Il 24 gennaio 2020 Soundfly ha pubblicatoil loro secondo album Transleit, dal titolo del loro nuovo spettacolo, un sunto della loro maestria e del loro repertorio, registrato nell’Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d’Europa. Massimo Ranieri le ha volute ospiti fisse nel programma “Qui e adesso” per le quattro puntate in onda su Rai Tre dove hanno interagito con Arturo Brachetti in una magica rappresentazione di suoni ed immagini.

L’ultimo concerto di Women In Music si terrà venerdì 19 luglio con il raffinato trio delle Kalika.

VENERDI’ 19 LUGLIO

KALIKA

L’ingresso è alle 20:30 e il concerto inizierà alle 21:00 Il costo del biglietto è di 10 euro a persona + d.d.p. N.B. I posti sono limitati, si consiglia di effettuare l’acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all’ingresso.

