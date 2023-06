L’estate di Pietà dei Turchini riconferma la sua natura itinerante alla scoperta del bello tra musica etnica, antica e rara in un continuo dialogo trasversale tra le arti. Gli appuntamenti di giugno.

La Fondazione Pietà dei Turchini inaugurerà il programma estivo già il 1° giugno con il concerto d’apertura del progetto “Musiche sulla via della seta”, concepito in collaborazione con Università Orientale di Napoli e ISMEO – Associazione Internazionale di studi sul Mediterraneo e L’Oriente: Suoni dal Mediterraneo Arabo esplora il repertorio vocale arabo dalla Tunisia al Libano, con musiche di origine arabo-andalusa – così come sono state codificate e trascritte nel XX secolo – e presenta alcuni aspetti dell’ensemble strumentale in auge in Egitto e in Siria dalla fine del XIX secolo, il takht, letteralmente la piattaforma rialzata su cui si siedono i musicisti durante un’esibizione dal vivo, per un vero percorso nella cultura musicale ‘altra’ del Mare Nostrum.

Il giorno seguente nella Chiesa dei Servi di Maria di Sorrento un altro dei sentieri da poco inaugurati dalla Fondazione, quel Soave sia il vento che si prefigge una continua attività divulgativa ed inclusiva nella penisola: Paisiello e la Gran Duchessa, concerto per fortepiano e violino dei Manoscritti di Napoli Libro I, presenta infatti brani che supponiamo siano stati eseguiti da Mozart e Clementi proprio durante la loro celebre sfida avvenuta a Vienna alla corte dell’imperatore Giuseppe II per iniziativa della Granduchessa di tutte le Russie Maria Fjòdorovna, allieva di Paisiello e dedicataria delle composizioni, come narrato dallo stesso Mozart: “La Granduchessa ha presentato delle sonate di Paisiello, copiate di sua mano e pressoché illeggibili, delle quali io dovetti suonare gli Allegro e Clementi gli Andante e i Rondò. Abbiamo poi scelto un tema da quelli e lo abbiamo sviluppato su due pianoforti”.

Si prosegue l’8 giugno in una delle icone assolute del paesaggio costiero di Napoli, il Palazzo Donn’ Anna sede della Fondazione De Felice, con lo spettacolo Il Palazzo di Atlante, dal testo della giovane violinista e scrittrice Margherita Pupulin in una reinterpretazione libera e contemporanea dell’Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam, eseguita dall’eccellente ensemble internazionale La Chimera, fondato e diretto da Edoardo Eguez, il noto attore televisivo, teatrale e cinematografico Giancarlo Judica Cordiglia e il ballerino francese Guillame Jablonka. È indubbio che la dimensione a tratti onirica di Palazzo Donn’ Anna fornirà la cornice architettonica perfetta per questa digressione sulla pazzia poetica in musica.

giovedì 1° giugno | ore 20.30

Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli

Suoni dal Mediterraneo Arabo

Lamia Yared voce

Peppe Frana robab afgano

Salvatore Morra oud

Antonino Anastasia tamburi a cornice

Christos Barbas ney

Concerto di lancio del progetto “Musiche sulla via della seta”, a cura di ISMEO, Fondazione Pietà dei Turchini e Università l’Orientale di Napoli

Prevendite abituali

Biglietto intero 10 € | Biglietto ridotto 7 €

venerdì 2 giugno | ore 19.00

Chiesa dei Servi di Maria, Sorrento

Paisiello e la Gran Duchessa

Francesco Pareti fortepiano

Giuseppe Guida violino

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Concerto nell’ambito del progetto

Soave sia il vento Così… se fan tutti

Concerti – formazione – rigenerazione culturale

progetto a cura della Fondazione Pietà de’ Turchini e della Venerabile Congregazione dei Servi di Maria

con il patrocinio del Comune di Sorrento

e del Rotary Sorrento

in partenariato con il Museo Correale di Sorrento

Associazione “Amiche del Museo Correale” Rotary Club Sorrento

in collaborazione con Liceo artistico – Liceo musicale “F. Grandi”, Sorrento

coordinamento organizzativo Associazione Talenti Vulcanici

Soave sia il vento Così… se fan tutti

Concerti – formazione – rigenerazione culturale

Il progetto Soave sia il vento – dal benaugurante titolo ispirato dall’opera Così fan tutte di W. A. Mozart ambientata nella Posillipo del Settecento – nasce dalla volontà della Fondazione Pietà de’ Turchini, della Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, del Comune di Sorrento di mettere in rete le rispettive mission statutarie, competenze e risorse, per arricchire l’offerta culturale, musicale e formativa della città di Sorrento, partendo dal coinvolgimento attivo di istituzioni ed operatori radicati nel territorio al fine di creare opportunità occupazionali e partecipazione consapevole del pubblico residente e non.

Attenzione primaria sarà rivolta alle nuove generazioni e alla possibilità di offrire loro sbocchi occupazionali, attraverso l’avvio di un vero e proprio “cantiere formativo” permanente dal quale possano germogliare formazioni vocali e strumentali che uniscano professionisti già affermati con artisti ancora in erba. L’idea è quella di mettere a sistema buone pratiche del territorio e valorizzare quelle eccellenze che lo abitano e che sono motivate a fecondare la propria terra con le rispettive competenze ed esperienze.

Scrigni di rara bellezza come la Chiesa dei Servi di Maria, il Museo Correale ed altri luoghi anche open air, faranno da scenario a momenti musicali di diversa vocazione, dalla musica sacra a quella strumentale, dal repertorio barocco alla grande tradizione musicale di scuola napoletana ed europea, fino alla musica contemporanea.

Il progetto ambisce a dare alla Città di Sorrento, la possibilità di assistere a performance musicali dal vivo di qualità durante tutto l’anno, affiancando i concerti con azioni divulgative e di alfabetizzazione musicale, necessarie per riaffezionare o avvicinare per la prima volta, un pubblico disabituato a considerare Sorrento come centro culturale permanente e non solo turistico.

La presenza di istituti scolastici ad indirizzo musicale e artistico sarà una risorsa importante da cui attingere un prezioso capitale umano da coltivare sia come potenziali talenti futuri sia come cittadini culturalmente più consapevoli e sensibili alla valorizzazione della bellezza e dell’arte. In questa prospettiva sono state intraprese azioni collaborative con l’IS – Liceo artistico – Liceo musicale “Francesco Grandi” di Sorrento favorendo da un lato l’avvicinamento all’ascolto e alla pratica musicale di giovani e ragazzi, ma anche il loro coinvolgimento in quelle attività ancillari alla vera e propria esecuzione dal vivo come l’organizzazione, la comunicazione, la creazione di materiali multimediali, l’accoglienza. Agli studenti del Liceo musicale verrà offerta la possibilità di prendere parte ad una serie di attività ritagliate su misura con focus sullo studio e la pratica musicale: guide all’ascolto, incontri con musicisti di rilievo nazionale e internazionale, partecipazione a spettacoli e concerti, visite al Conservatorio di Musica di Napoli e prove aperte in occasione dei diversi concerti in preparazione. Sarà inoltre data la possibilità alle eccellenze musicali dell’istituto di esibirsi in occasioni ad hoc in qualità di solisti o in piccole formazioni.

giovedì 8 giugno | ore 20.30

Palazzo Donn’Anna, Napoli

in collaborazione con Fondazione Ezio De Felice

Il Palazzo di Atlante

Giancarlo Judica Cordigliaattore

Guillaume Jablonkadanzatore

Ensemble La Chimera

Barbara Kusasoprano

Maximiliano Bañoscontralto

Roberto Rilievi tenore

PiermarcoViñasbasso

Margherita Pupulinviolino

Sabina Colonna Preti viola da gamba

Carolina Egüezviola da gamba

Beatriz Lopez Paz viola da gamba

Eduardo Egüezliuto e direzione

Prevendite abituali

Biglietto intero 10 € | Biglietto ridotto 7 €

Per Info e prenotazioni

www.turchini.it | segreteria@turchini.it