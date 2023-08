Liberi per Caso al Rione Terra

Venerdì 11 agosto , a partire dalle ore 20.00, al Rione Terra di Pozzuoli, sulla Terrazza di Piazza Centimolo, sarà la volta del trio “Liberi per Caso”, un concerto di musica napoletana a cura della V edizione di “Antichi Scenari” con la direzione artistica di Veronica Grossi, nell’ambito della I edizione di “Officine Rione Terra”. L’evento è ad ingresso libero e gratuito e si esibiranno sul palco naturale Massimo Ronza, Giovanna Di Francia e Mariano Martino. A seguire, alle ore 21.30, torna dj set Rosanna Iannacone.

La manifestazione proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024 con eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.