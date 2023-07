Libero Bovio, il cantore di Napoli, spettacolo alla Casina Pompeiana della Villa Comunale

Se dovessimo ricercare scientificamente le origini della poesia e della musica napoletana, di certo si potrebbe dire che la loro nascita….avviene grazie al sole!

Tutto il mondo conosce“Napoli” come il paese d’’o Sole (….O’ paese d’’o Sole”!) ma forse non sa che il sole che sorge a Napoli è una inesauribile fonte di ispirazione per poeti e cantanti di tutti i tempi, come in nessun altro posto al mondo è possibile.

LIBERO BOVIO insieme a Salvatore Di Giacomo è stato uno degli artefici della cosiddetta “epoca d’oro” della canzone napoletana.

Lo spettacolo si propone di condurre il pubblico in un viaggio attraverso la vita del poeta riper- correndone alcuni momenti salienti.

con GENNARO LEONETTI, voce, chitarra e mandolino

SARA DELLA TORRE, voce e chitarra

SILVANA CASOLARO, cantante e voce recitante

SILVANO MAFFEO, attore

coordinamento: Adolfo Tronco

pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo

IL CANTORE DI NAPOLI

Storia e Storie di Libero Bovio

un progettodi MARILENA GAGLIOTTI

e la collaborazione di GENNARO MONFORTE

direzione musicale GIOVANNI LEONETTI

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO ORE 19.00 – CASINA POMPEIANA, VILLA COMUNALE, RIVIERA DI CHIAIA– NAPOLI

Ingresso libero su prenotazione – Info: 335 6214163 – WhatsApp 366 9818450 – 3403782113