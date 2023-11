Maggio del pianoforte, Sara Amoresano vince il contest pianistico dedicato ai solisti emergenti

Sara Amoresano è la vincitrice del contest “Maggio del Pianoforte”, dedicato ai pianisti emergenti e organizzato nell’ambito della rassegna “Maggio della Musica”. A votare i cinque giovani talenti, tutti esibitisi in Villa Pignatelli, non è stata una giuria tecnica ma direttamente il pubblico, come nella tradizione di questo contest, che ha partecipato numeroso agli appuntamenti di domenica mattina. Tutti e cinque i concorrenti (Dario Callà, Edoardo Riganti Fulginei, Maya Purdue e Cecilia Badini, oltre alla Amoresano) hanno ottenuto una media punti molto alta, facendo registrare uno scarto minimo tra l’uno e l’altro.

La prima classificata, allieva di Francesco Mariani, già borsista della Fondazione Cini e unica italiana ammessa alla masterclass di Andreas Staier a Bonn, recentemente ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento a Vienna: il “Grand Prize Virtuoso”. Sara Amoresano, in quanto vincitrice del “Maggio del Pianoforte”, sarà ospite in recital della stagione principale del “Maggio della Musica” 2024.

«Un livello di confortante maturità tecnica e interpretativa ha caratterizzato l’edizione 2023 del “Maggio del Pianoforte”. La scelta operata dal pubblico va a premiare la capacità dei solisti di comunicare i valori della musica in maniera diretta ed efficace. Ai concorrenti vanno i complimenti miei e dell’associazione “Maggio della Musica”, insieme al ringraziamento per aver regalato vari momenti di ascolto interessanti con lodevole professionalità».

