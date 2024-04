Mamma Mia di Francesco Da Vinci è subito virale sui social

Mamma Mia, la nuova release di Francesco Da Vinci, è ispirata alla traccia omonima del rapper belga Dyce e del producer kazako The Limba. In poche ore sui social, ha polverizzato le visualizzazioni degli originali, accelerando vertiginosamente fino all’uscita ufficiale.

Francesco Da Vinci è nato a Napoli, figlio e nipote d’arte. Da promessa del calcio, sceglie la musica e nel 2014 partecipa, all’insaputa del padre Sal, ai provini per lo spettacolo di Alessandro Siani, “Stelle a metà”, entrando nel cast con un ruolo da protagonista. Nello stesso anno debutta al Teatro Augusteo di Napoli. Nel 2015 partecipa allo spettacolo “Se Amore è Revolution”, in cui presenta “Amo l’Amore”, brano che per diverse settimane mantiene il primo posto nella classifica nazionale indipendenti di Radio AirPlay. Viene successivamente ingaggiato da Rai Cinema e Tunnel Produzioni per il film “Vita, Cuore, Battito” al fianco degli Arteteca. Nel 2016 entra a far parte del cast di Gomorra – La Serie per le riprese della terza stagione. Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Sul Io” che lo vede come autore e cantante. Nello stesso anno entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti e pubblica il suo primo EP digitale contenente 5 tracce inedite intitolato “Origini”. Nel 2019 prende parte alla quarta stagione di “Gomorra”, come attore ma anche come cantante, con due brani nella colonna sonora della serie: “Nun passa maje” e “Sulo io”. Nello stesso anno partecipa al programma televisivo “The Voice of Italy” presentandosi con l’inedito “L’ammore fa paura” conquistando un posto nel team di Guè Pequeno. Risulterà uno dei pochissimi artisti del programma a firmare un contratto discografico con Universal Music Group. Sempre nel 2019 entra nel cast del musical “La fabbrica dei sogni”. Nel giugno 2020 pubblica “Nu Vase Tuoje” in coppia con Livio Cori: sonorità pop-urban ed internazionali che si mescolano con il dialetto napoletano. A luglio presenta in anteprima a Made in Sud, il singolo “Luntan a me” featuring Sal Da Vinci, una collaborazione del tutto inedita che per la prima volta vede duettare padre e figlio. Il 31 luglio esce “Te voglio verè” che supera 1,5 milioni di visualizzazioni su Youtube, mentre a settembre pubblica “Baby c’est la vie”, un’altro featuring, totalizzando quasi 5 milioni di visualizzazioni. Nel 2021 è presente ancora nel cast di “Gomorra – la serie”, per la quinta stagione. Nel maggio 2022 Francesco pubblica il primo singolo di un nuovo progetto discografico in collaborazione con Stardust e Sony Music dal titolo “Chiamami stasera”. In seguito nel mese di Giugno pubblica altri due singoli: il primo “Cessa” ed il secondo “Cosa succederà”. A marzo del 2023 esce il singolo “Si te ne vaje”, una collaborazione con il rapper O’Tsunami. Intanto si dedica alla realizzazione della sua etichetta discografica dal nome “7 Boulevard music”, al management artistico ed alla distribuzione digitale. Oggi è al lavoro per realizzare il suo primo album discografico anticipato dal singolo “Ninù”.