Mezzosoprano, viola, violino e pianoforte per un concerto dedicato a Bellini, Strauss, Giordani venerdì 28 Villa San Michele

Venerdì 28 luglio alle ore 20 nuovo appuntamento con la rassegna concertistica “Un’estate per sognare” a Villa San Michele. Sulla terrazza panoramica, saliranno sul palcoscenico un quartetto di musicisti composto dal mezzosoprano Ann-Kristin Jones, dal violista Henrik Schaefer, dalla violinista Annelieke van Beest e dalla pianista Rut Pergament.

Insieme leggeranno gli spartiti di Vincenzo Bellini, Richard Strauss e Tommaso Giordani.

Il gruppo di musicisti eseguirà un programma vario con emozionanti combinazioni di strumenti. Il repertorio italiano e quello francese incontreranno le pagine più note dei compositori svedesi, inglesi, tedeschi in una cornice meravigliosa.

“Concludiamo il mese di luglio con una esibizione corale che vedrà strumentisti esperti accompagnare la voce di uno dei mezzosoprani più amati del nord Europa – sottolinea la soprintende di Villa San Michele Kristina Kappelin. “Il pubblico si dimostra sempre più entusiasta per la scelta dei programmi musicali che quest’anno hanno spaziato tra generi diversi, affrontando pagine musicali tanto diverse tra loro”.

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino all’ 11 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu