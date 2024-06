Musica con Vista, primo appuntamento ai Giardini La Mortella ad Ischia con il Trio Hermes, cura di Poste Italiane

Nei giardini La Mortella, a Ischia, si terrà il primo dei tre appuntamenti previsti in Campania della quinta edizione di “Musica con Vista”, il Festival nazionale di musica da camera per le notti dell’estate italiana. “Musica con Vista”, patrocinata da Poste italiane e dai maggiori enti storici concertistici italiani, in collaborazione con il comitato Amur, si propone di valorizzare, attraverso la musica classica, la bellezza del patrimonio culturale.

Fino al 21 settembre “Musica con Vista” percorrerà tutta Italia, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola.

In Campania, l’edizione 2024 della manifestazione prende avvio dall’isola d’Ischia, dove oggi, sabato 22 giugno, alle ore 17 si terrà il primo dei due concerti organizzati dall’Associazione Scarlatti che ormai da diversi anni cura gli spettacoli del Festival in Campania.

La partecipazione al concerto è gratuita e aperta a tutti.

Il suggestivo scenario dei giardini La Mortella creati nel 1956 per volere di Susan Walton, moglie argentina del compositore inglese Sir William Walton, con il loro patrimonio botanico mediterraneo e subtropicale, saranno la cornice ideale per l’esibizione del Trio Hermes, formato da 3 giovani musiciste: Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte.

Nelle due date del 22 e 23 giugno, il Trio Hermes eseguirà alcune opere dei Maestri Robert Schumann, Johannes Brahms e Ildebrando Pizzetti che l’atmosfera fatata dei giardini al tramonto esalterà nell’ intenso dialogo fra i tre strumenti.

La rassegna rientra nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Il Festival itinerante “Musica con Vista”, come testimonia la tappa ischitana, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, sono stati scelti per promuovere lo sviluppo del turismo ed attrarre un pubblico eterogeneo.

Sul sito www.musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del Festival che raccoglie moltissime attività con l'obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.

Un terzo appuntamento in territorio campano è in programma il 29 giugno alle 19.30 a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno, nella splendida cornice di Villa D’Agostino Valsecchi.

