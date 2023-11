Naoli Città della Musica, presentazione degli appuntamenti invernali mercoledì 8

Mercoledì 8 novembre, alle ore 11.30, presso l’Ufficio Musica a Palazzo Cavalcanti (via Toledo 348, primo piano), sarà presentato il programma di eventi e rassegne musicali che animerà la città di Napoli da novembre 2023 e fino alla primavera 2024. Il programma è stato realizzato in seguito all’Avviso pubblico per la selezione di progetti e l’assegnazione di contributi ad iniziative relative al progetto “Napoli Città della Musica”. Interverranno: Sergio Locoratolo | Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Ferdinando Tozzi Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo.

