Napoli Città della Musica: al via la programmazione 2023-24

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024. Il Comune di Napoli ha stanziato € 450.000,00 per la realizzazione di progetti musicali dal vivo in grado di valorizzare e promuovere la musica, i luoghi e le professionalità e di generare un turismo musicale con una ricca programmazione ripartita su tutto l’anno.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, afferma: “Prosegue l’impegno del Sindaco Manfredi e dell’Amministrazione tutta a porre in essere una programmazione culturale di alto profilo, con un carattere non episodico, radicata sul territorio, in grado di intercettare diversi tipi di pubblico e particolarmente orientata, anche grazie ad attività laboratoriali, a coinvolgere e a sensibilizzare le nuove generazioni”.

“Sono cinque i percorsi sonori – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo – che si svilupperanno dal centro alla periferia, a cavallo tra il 2023 e il 2024, realizzando con concretezza gli obiettivi per fare di Napoli sempre più una Music City. Con Napoli Città della Musica abbiamo investito sul rilancio culturale, sociale ed economico della città, delle sue professionalità e dei suoi beni culturali materiali e immateriali per far fruttare le potenzialità del comparto musica, creando e consolidando sinergie tra operatori e professionisti del settore”.

Tre percorsi musicali troveranno pieno compimento negli ultimi mesi del 2023: La world music, La musica dei migranti e La canzone napoletana.

Il progetto Napoli World della società Audioimage è stato selezionato per la sezione La world music che, ispirandosi alla memoria del grande interprete della tammorra Marcello Colasurdo, ha come obiettivo il recupero, la valorizzazione e l’internazionalizzazione delle tradizioni popolari.

Tracce contemporanee – La musica che viaggia, a cura delle cooperative Dedalus e La Bazzarra, è risultato vincitore per La musica dei migranti, la seconda sezione con la quale si è voluto porre l’accento sulla musica quale strumento di dialogo tra culture e paesi diversi, coinvolgendo le comunità migranti presenti sul territorio partenopeo nell’apertura di un ampio ventaglio di contaminazioni e fusioni stilistiche.

Per la terza sezione, La canzone napoletana, due progetti, Piedigrotta Bideri 2023 della Fondazione Bideri e Classico Contemporaneo dell’associazione Acta Progettazione, partiranno dalla celebrazione di tre grandi nomi della canzone partenopea, Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo, per puntare alla rielaborazione dei classici e alla contaminazione con altri generi.

A cavallo tra il 2023 e il 2024 saranno realizzati gli otto progetti della sezione La valorizzazione dell’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli con un ricco cartellone di eventi, tra stili e generi musicali differenti: Santiago-Napoli a testa alta dell’associazione Performing Art Campania, Premio “Nero a metà” dell’associazione Aspro Cuore, Game Concert della società Nomea, Napoli Unplugged dell’ETS Brodo, Base per Altezza della società Livenet, Italian Opera Meets Jazz dell’associazione Orchestra Filarmonica Campana, Nuovi Territori Music Festival dell’associazione Nuovi Territori Sonori, Terra Folk a Bagnoli dell’associazione Artsmusicandcraft.

Sono quattro, infine, i progetti finanziati per il 2024 nell’ambito della sezione Le orchestre giovanili, concepita per dare spazio ai giovani talenti e alla musica quale fonte di aggregazione sociale: I giovani e l’orchestra dell’associazione Napolinova, LaMusorchestra dell’associazione Lemuseper-l’oro, IncludArt di IAAMS-Italian Academy for Arts, Music and Science, Musica liberi tutti dell’associazione Animazione Quartiere Scampia.

2023

DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2023

World Music

Napoli World

Organizzato da: Audioimage Srl Con la direzione artistica di Enzo Avitabile

Primo e unico Professionals Meet-Up And Showcase Festival italiano totalmente dedicato alla World Music, Napoli World propone un cartellone di incontri, dibattiti e concerti con proposte artistiche locali, nazionali e internazionali, selezionate a cura del direttore artistico Enzo Avitabile. Per la sua stessa natura di Showcase Festival, Napoli World prevede che gli artisti si esibiscano davanti a una platea mista che, oltre al pubblico generico, annovera operatori del settore (manager, direttori artistici, booker, produttori discografici, giornalisti). L’evento offre, dunque, una significativa opportunità professionale agli artisti coinvolti, rappresentando al contempo un’occasione di crescita e sviluppo dell’industria musicale nel suo complesso. Il programma prevede due giorni di incontri professionali e panel con esperti del settore, una serata di concerti dedicata ai progetti artistici campani e diverse performance proposte dai partner nazionali e internazionali, che testimoniano la vitalità delle collaborazioni in essere e le grandi potenzialità derivanti dalla circuitazione artistica e dagli interscambi culturali. Completa il programma un evento speciale di grande impatto emotivo: il concerto “Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra”, omaggio a Marcello Colasurdo a cura di Enzo Avitabile, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, rappresentanti della tradizione musicale popolare campana.

DAL 18 AL 23 DICEMBRE 2023

La musica dei migranti

Tracce Contemporanee – La Musica Che Viaggia

Organizzato da: Dedalus cooperativa sociale e Società cooperativa La Bazzarra

La rassegna Tracce Contemporanee – La Musica Che Viaggia, attraverso un articolato palinsesto di eventi e attività, mette in luce l’apporto, in termini di arricchimento culturale, che la presenza delle comunità di migranti offre alla città di Napoli e alimenta l’incontro tra le culture coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. Il cartellone prevede workshop, dialoghi musicali e concerti. I workshop, che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre con un programma di incontri settimanale, hanno l’obiettivo di indagare e rivelare le peculiarità della cultura di origine dei partecipanti, della loro terra e delle loro tradizioni musicali. I dialoghi musicali, in programma il 18 e 22 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria di Donnalbina, vedranno la partecipazione di musicisti napoletani e musicisti migranti, che presenteranno progetti, performance e jam session. Similmente, i concerti, in programma il 20, 21 e 23 dicembre presso il Teatro Nuovo e ulteriori location del centro cittadino, avranno come protagonisti artisti locali e interpreti della scena musicale internazionale.

La canzone napoletana

DAL 13 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 2023

Classico Contemporaneo

Organizzato da: Acta Progettazioni Aps

Il progetto esplora la musica napoletana nel suo sviluppo dal classico al contemporaneo, analizzando grandi icone della canzone partenopea come Caruso, Murolo e Bruni, attraverso lo studio delle loro composizioni ed esecuzioni, nonché degli stili vocali che li hanno resi unici. Classico Contemporaneo, che si articola in workshop e live set, mira a promuovere la conoscenza della tradizione musicale napoletana, non solo tra gli adulti ma anche tra i giovani, favorendone la continuità e al contempo la naturale evoluzione. Le attività laboratoriali e formative, dedicate a musicisti emergenti o semplici appassionati, si svolgeranno dal 13 al 17 novembre presso l’Auditorium Novecento, articolandosi in cinque incontri con artisti della scena partenopea: Gnut, Di Bella, Sansone, Colella e Vassallo. I workshop sono finalizzati alla produzione di nuovi “classici contemporanei”, ovvero rielaborazioni della tradizione con lessico musicale e testuale adatto al nostro tempo. I live set in programma sono tre: il 23 novembre al TAN-Teatro Area Nord si esibiranno FANALI e Francesco Di Bella, il 1° dicembre a piazza Fuga ci saranno LUK, Altea e Dario Sansone e l’8 dicembre all’Auditorium Novecento Il tesoro di San Gennaro Extended.

DAL 5 AL 17 DICEMBRE 2023

Piedigrotta Bideri 2023

Organizzato da: Fondazione Bideri

Piedigrotta Bideri 2023 rinnova la tradizione delle “audizioni”, vetrine promozionali ideate dagli editori napoletani di fine ‘800 per lanciare nuove canzoni e nuovi interpreti. Ad aprire il programma, il 5 dicembre presso il Teatro Auditorium “Salvo D’Acquisto”, sarà un concerto che vedrà sei giovani interpreti eseguire canzoni del repertorio di Caruso, Murolo e Bruni e brani di propria composizione: ospite speciale Eddy Napoli, che ripercorrerà la sua esperienza con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Dal 12 al 15 dicembre, presso la Sala concerti Napulitanata, quattro masterclass sugli strumenti tipici della canzone classica napoletana: chitarra con Ernesto Nobili, mandolino con Mauro Squillante, fisarmonica con Mimmo Matania e pianoforte con Pasquale Cirillo. Chiuderà il programma, il 17 dicembre nella stessa sede, la lectio “Caruso, Murolo e Bruni: il contributo degli interpreti al successo della canzone napoletana” di Federico Vacalebre, con interventi musicali di Filly Lupo. Piedigrotta Bideri 2023 prevede, inoltre, la realizzazione di un album musicale digitale, che alternerà, in un simbolico incontro intergenerazionale, i brani dei giovani interpreti coinvolti con rare registrazioni d’epoca.

Auditorium di Bagnoli

19 NOVEMBRE 2023

Game Concert

Organizzato da: Nomea

Game Concert, il primo tra gli appuntamenti che si terranno presso l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, propone una esperienza musicale innovativa: porta in scena le musiche dei videogame, eseguite live con strumenti ad arco, affiancandole ad effetti luminosi e accompagnandole con interazioni con il pubblico, favorite anche dalla presenza di cosplayers. Un momento di condivisione senza età, che consentirà ai partecipanti di rivivere le atmosfere proprie del mondo “game” attraverso emozioni, suggestioni e ricordi suscitati dalle loro colonne sonore, testimoniando la potenza e l’universalità del linguaggio musicale.

Il progetto, inedito in Italia, approfondirà con talk tematici le relazioni esistenti tra il mondo dei videogame e le arti, focalizzando l’attenzione sull’inscindibile legame tra l’esperienza di gioco e l’ascolto delle melodie videoludiche, che sempre più frequentemente oltrepassano i confini del gioco per aprirsi a forme alternative di fruizione.

1° DICEMBRE 2023

Santiago-Napoli: a testa alta La canzone popolare tra Santiago e Napoli nel 50° anniversario del colpo di stato in Cile

Organizzato da: Associazione Performing Art Campania

A 50 anni dal golpe che destituì Salvador Allende, il ricordo di questa triste pagina di storia ispira il progetto musicale Santiago-Napoli: a testa alta, concerto/spettacolo in programma presso l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, che vedrà in scena i PietrArsa con Isa Danieli e il musicista cileno Gabriel Aguilera. Ideato da Mimmo Maglionico, a partire dalle opere di scrittori, poeti e musicisti cileni, il progetto canterà storie di libertà e inviterà gli spettatori a intraprendere un viaggio tra mondi e culture solo in apparenza diversi. L’ideale itinerario muoverà dalle sponde cilene, con le musiche degli Inti-Illimani e i testi di Victor Jara e Violeta Parra, per proseguire attraversando l’Argentina di Mercedes Sosa ed esplorando le sonorità delle coste nordafricane e balcaniche per giungere, infine, alle musiche del sud Italia, con riflessioni tratte da opere di Roberto De Simone e Erri De Luca. Il concerto sarà preceduto dal laboratorio Latina-Mente, dedicato ai ritmi e agli strumenti del sud America, dell’area balcanica e del sud Italia, condotto da Roberto Trenca e accompagnato da un approfondimento storico a cura di Cinzia Sorvillo.

30 DICEMBRE 2023

Premio “Nero a metà”

Organizzato da: Associazione culturale Aspro Cuore

Il progetto “Nero a metà” nasce con l’intento di selezionare e premiare gli artisti che nel proprio percorso hanno saputo interpretare uno o più generi musicali di derivazione afro-americana (jazz, blues, soul, r’n’b, hip hop, reggae, bossa nova, samba etc), mescolandoli con i ritmi propri della tradizione italiana e partenopea. Il risultato è una kermesse che coinvolge musicisti della scena nazionale e giovani talenti locali, selezionati da una giuria di addetti ai lavori e chiamati a presentare dal vivo le proprie produzioni musicali. La direzione artistica del progetto è affidata a Filippo Crispino e la direzione musicale al cantautore e producer Gio Cristiano, che, con il suo Mediterranean Ensemble, figurerà tra i protagonisti dell’evento, con – tra gli altri – Nino Buonocore, Peppoh, Rever Music e Aspro Cuore Band. Il progetto sarà accompagnato dalla realizzazione di tre seminari di approfondimento, il primo dedicato alle tecniche di comunicazione fotografica legate alla musica, il secondo al giornalismo musicale e il terzo ai mestieri non performativi dell’industria musicale.

GENNAIO-FEBBRAIO 2024

Base per Altezza Organizzato da: Livenet Srl

Il progetto, che si articolerà in cinque appuntamenti, vuole fissare le basi musicali con le quali cogliere l’altezza degli esiti artistici. Con l’offerta attuale, tendente alla proposta di nicchia, diventa originale offrire un alfabeto musicale di base, minimo ed essenziale. Saranno vissuti generi musicali disomogenei alla scoperta di connessioni tra linguaggi e forme espressive non coincidenti, in un confronto e una sinergia che non implicano forzatamente attività di “contaminazione”. Si parte da Bach, padre della musica occidentale per proseguire con il jazz di Chet Baker, spunto creativo di attualità, con cui la forma canzone e l’improvvisazione si incontrano virtuosamente. Cambiando prospettiva verso la musica tradizionale, si trova impulso sorprendente in “Belladdio”, che concilia musica e divulgazione diretta non sacrificando qualità e originalità di contenuti. Si vogliono creare relazioni possibili tra differenti tipologie di pubblico cercando una cifra comune, trovando un nesso con il mondo del cinema, contribuendo a superare senza abbatterle le fatidiche barriere di gusto e forma. Base per altezza: le basi della musica, l’altezza dell’arte.

GENNAIO-MARZO 2024

Napoli Unplugged Organizzato da: Brodo ETS

La rassegna si articolerà in quattro concerti che, da gennaio a marzo 2024, vedranno come protagonisti alcune delle voci più interessanti del panorama napoletano, con una vocazione di ricerca e sperimentazione artistica attraverso contaminazioni musicali. In particolare, saranno ospiti di questa edizione: Dadà, una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche, Gnut, un songwriter che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo, Francesco Di Bella, tra gli autori più noti della scena alternative rock, nonché leader dei 24 Grana, Francesco Forni e Ilaria Graziano, che fin dall’esordio come duo nel 2012 continuano a riscuotere un grande successo di critica e pubblico. La rassegna si propone per un pubblico ampio e trasversale che va dai 18 ai 75 anni.

FEBBRAIO 2024

Terra Folk a Bagnoli Organizzato da: Associazione Artsmusicandcraft

Un festival folk all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli che si articolerà in tre giornate di concerti: “Tamambulanti”, un viaggio musicale tra canti inediti e popolari del Mezzogiorno, “Massimo Ferrante Quartet”, una performance che recupera il filo di congiunzione con l’antica arte dei cantastorie mediterranei, e “Mimmo Epifani Trio”, una rievocazione della tradizione attraverso la pizzica come danza terapeutica ed esorcizzante. Il progetto vede la partecipazione di ospiti che rappresentano una sintesi della migliore produzione nazionale di musica popolare, in tutte le sue espressioni, ed è pensato da anime artistiche e organizzative giovani che nel loro complesso hanno rinnovato le tradizioni portandole a un senso di modernità in cui la musica popolare non è più solo rito ma diventa espressione artistica contemporanea. Gli eventi favoriranno uno scambio culturale tra i musicisti e tra questi e il pubblico.

FEBBRAIO-MARZO 2024

Nuovi Territori Music Festival Organizzato da: Nuovi Territori Sonori Aps

Un’ampia rassegna che intende promuovere la cultura musicale, in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle tecnologie digitali. Attraverso vari eventi, il progetto vuole stimolare le competenze chiave di una cittadinanza attiva, facendo sperimentare nuovi modi di partecipazione, di fruizione del sapere e della creatività, nel segno dell’innovazione pur non dimenticando la tradizione. La musica diventerà uno strumento di riflessione e dialogo su temi importanti come eco-sostenibilità, violenza di genere e urbana, favorendo una comunicazione intergenerazionale e la creazione di una comunità attiva più inclusiva, solidale e interconnessa. Ogni concerto sarà preceduto da una prova aperta, un workshop o un seminario durante il quale l’artista discuterà con il pubblico dei contenuti culturali proposti.

PRIMAVERA 2024

Italian Opera Meets Jazz Organizzato da: Aps Orchestra Filarmonica Campana Ets

Un progetto di commistione fra più generi musicali: opera, classica, jazz e blues. Il repertorio operistico viene rivisitato sia armonicamente che ritmicamente nel rispetto dell’originale. A distinguerlo è l’approccio poetico, fatto di contaminazioni che uniscono mondi musicali in apparenza lontani, un lavoro artistico giocato sulla memoria. I brani sembrano provenire da “angoli segreti” del passato, evocati dal pianoforte, ma anche dai colori scuri e morbidi dell’orchestra e dalla voce, perfetta in tale situazione sonora. Gli interpreti sono Mike del Ferro (pianoforte), l’Orchestra Filarmonica Campana e la voce di Claron McFadden. Il progetto prevede un laboratorio incentrato sul lavoro tecnico-musicale di rielaborazione realizzato dal pianista, prove aperte dedicate principalmente alle scuole dove si potrà comprendere il lavoro di preparazione che porta al concerto, e il concerto vero e proprio che chiuderà la tre giorni.

Orchestre giovanili

GENNAIO-APRILE 2024

Musica Libera Tutti Pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia

Organizzato da: Associazione Animazione Quartiere Scampia

Musica Libera Tutti interpreta la musica come mezzo per sviluppare il potenziale di ciascuno, contribuendo al contempo a generare una crescita condivisa, secondo un modello “sano” di sviluppo. Partendo l’esperienza diretta della musica d’insieme, il progetto proporrà laboratori settimanali di strumento (flauto traverso, violino e viola, violoncello, pianoforte, tromba e trombone, batteria e percussioni, chitarra, clarinetto e sassofono), d’orchestra e coro, rivolti a giovani dagli 8 ai 25 anni, che si terranno presso il Centro Hurtado di Scampia. Per i bambini dai 3 ai 7 anni saranno attivati laboratori dedicati: Musica di insieme, Musica in gioco, MoviMusica e Guida all’ascolto. Accanto alle attività laboratoriali, Musica Libera Tutti proporrà tre lezioni/esibizioni: “Note di Memoria”, in occasione della Giornata della Memoria della Shoa, “Note di Allegria”, in occasione del Carnevale Sociale di Scampia e “Note di Giustizia e Legalità”, in occasione Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le Mafie. Il programma si concluderà all’inizio della primavera, con un concerto dal titolo “Note di Libertà”.

APRILE 2024

I giovani e l’orchestra Organizzato da: Associazione culturale Napolinova

Il progetto vedrà protagonista l’Orchestra Giovanile Napolinova, alla cui formazione stabile si uniranno per l’occasione ulteriori giovani strumentisti, selezionati con audizioni presso i licei e i conservatori campani. Con il duplice ruolo di solisti e di docenti, prenderanno parte a I giovani e l’orchestra due musicisti di fama internazionale: Felice Cusano, storica spalla di prestigiose orchestre e ensemble, nonché maestro di alcuni dei più importanti violinisti di oggi, e Alessandro Moccia, violinista esibitosi nei più importanti teatri del mondo, spalla dell’Orchestre des Champs-Elysées di Parigi, della WDR di Colonia, della Mahler Chamber Orchestra e docente al Conservatorio Internazionale della Svizzera Italiana. Il progetto, che si propone di offrire ai giovani coinvolti una significativa opportunità di crescita e professionalizzazione, si articolerà in cinque giorni di prove, per un totale di oltre venti ore di laboratorio, per concludersi, presso la Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, con un grande concerto che proporrà opere dal classicismo al ‘900.

GIUGNO 2024

IncludArt Organizzato da: IAAMS – Italian Academy for Arts, Music and Science

IncludArt nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti uno spazio di espressione e condivisione. Con il supporto di professionisti ed esperti, a partire da febbraio e fino a maggio 2024 presso la sede dell’Academy in via Basilio Puoti, si svolgerà il laboratorio di educazione musicale “Sounds of Inclusion”, che affianca l’esplorazione delle potenzialità espressive e comunicative della voce e del corpo all’indagine delle sensazioni ed emozioni, delle immagini reali e fantastiche, che le musiche suscitano in ognuno di noi. Al termine del percorso laboratoriale, i giovani talenti diverranno protagonisti di due giornate evento, gli “AM&RÒ Music Day”, in programma nel mese di giugno presso il Real Albergo dei Poveri e il Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella.

GIUGNO 2024

LaMusorchestra Organizzato da: Aps “lemuseper-l’oro” Ets

LaMusorchestra è l’orchestra dell’integrazione, un gruppo costituito da giovani musicisti, alcuni dei quali portatori di disagio intellettivo, relazionale o comportamentale. Nato dall’esperienza di “Bandita Sbandata”, una inclusive-band attiva da oltre 10 anni, il progetto proporrà laboratori condotti da strumentisti di fama internazionale, con un repertorio originale composto da brani che affrontano tematiche sociali, classici napoletani e temi di celebri colonne sonore. Tra gennaio e aprile 2024 si svolgeranno tre percorsi formativi dedicati alla ritmica, alla melodica e all’accompagnamento, a cui seguirà, tra aprile maggio, un laboratorio di musica d’insieme. Al termine del periodo di formazione, i giovani partecipanti, ormai costituitosi in vera e propria orchestra, saranno pronti a esibirsi in concerto, diventando protagonisti di tre speciali appuntamenti in programma nel mese di giugno presso Musicartincaffè (House AICS, via Mianella).