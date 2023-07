Napoli Fonika, 4 appuntamenti a luglio

Prosegue con rinnovato slancio “Napoli Città della Musica”, il progetto voluto dal Sindaco Manfredi, per sostenere la creatività e l’industria musicale partenopea. Quattro le iniziative che, dal 16 giugno al 28 luglio, segneranno il primo anno di attività del progetto, avviato con la creazione dell’Ufficio Musica e che ha visto la realizzazione di molteplici appuntamenti con grande successo di pubblico.

COME SUONA IL CAOS 2023

A cura di: CMON PROD

Come suona il caos 2023, evento musicale che ha come focus le tematiche ambientali, nasce da un’idea di Maurizio Capone, fondatore e leader della band Capone & BungtBangt, alfiere della eco music a livello internazionale che per suonare utilizza solo strumenti realizzati con materiali riciclati. Il concerto di Capone & BungtBangt sarà affiancato dalla Thruco fest a cura del collettivo Thru Collected. Nel corso della giornata si terranno, inoltre, laboratori e workshop sul riciclo creativo e sulle tematiche ambientali, nonché un convegno con ospiti d’eccellenza e esperti del settore scientifico, dell’ambientalismo e della cultura.

18 LUGLIO 2023 – Ore 20:00

AUDITORIUM PORTA DEL PARCO

Via Diocleziano, 341

Thruco fest

Collettivo Thru Collected

Come suona il caos

Capone & BungtBangt

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

HEROES FESTIVAL PREVIEW

A cura di: Music Innovation Hub con Open Stage In collaborazione con: Fondazione Città della Scienza Heroes Festival Preview valorizza i nuovi linguaggi della musica incentivando nuove modalità di fruizione ed accesso, con un main stage dove si alterneranno Dardust, produttore tra i più importanti della scena musicale nazionale, KNB: Ki Nameless Bi, Maledetta Discoteca, Calippo de Luna, Funkool, Fabio Marengo.

Si darà inoltre spazio ai talenti emergenti con due contest: “Heroes Clash”, dedicato a giovani producers, metterà a disposizione un prezioso spazio sul main stage per il vincitore o la vincitrice, ed “OpenStage”, che offrirà spazio a band ed interpreti locali attraverso una call per artisti, realizzata con la collaborazione di ADA/Warner Music Italy.

20 LUGLIO 2023 – Dalle ore 18:00 alle ore 2:00

CITTA’ DELLA SCIENZA

Piazza della Ciminiera, Via Coroglio, 104

HEROES FESTIVAL PREVIEW

Vincitore/Vincitrice del contest Heroes Clash

Parteciperanno: KNB: Ki Nameless Bi; Dardust; Intolab.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

LE VESUVIANE – L’ALTRA METÀ DI CANTANAPOLI

A cura di: Fast Forward Srl Direzione artistica: Federico Vacalebre Le Vesuviane – L’altra metà di CantaNapoli è un progetto musicale di contaminazione di generi e generazioni, che vedrà un palco tutto al femminile, da Teresa De Sio a Dadà, passando per Simona Molinari, Flo, M’Barka Ben Taleb, Ebbanesis, ma anche nuovissime scoperte come Ste.

Tutte donne saranno anche le componenti della backing band che accompagnerà le varie esibizioni, magistralmente condotta e orchestrata da Elisabetta Serio. Il repertorio di ognuna renderà omaggio ad una grande artista della musica nazionale e ad una della musica internazionale.

28 LUGLIO 2023 – Ore 21:00

ARENA FLEGREA

Viale John Fitzgerald Kennedy, 54

Le Vesuviane Cast: Ste, Flo, Rosa Chiodo, Fede’n’Marlen, Sara Tramma, Filly Lupo, Kalika, Dadà, Letizia Gambi, Ebbanesis, M’Barka Ben Taleb, Pietra Montecorvino, Valentina Stella, Tosca, Simona Molinari, Teresa De Sio.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

Nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e a corredo dell’evento Heroes Festival Preview, in programma il 20 luglio a Città della Scienza, lanciati due contest, “Heroes Clash” e “Open Stage”, aperti l’uno a dj producers e l’altro ad artisti emergenti. Di seguito tutte le informazioni per la presentazione della candidatura (scadenza 10 luglio 2023).