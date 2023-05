Napoli Go, la canzone dei Malcostume per i tifosi di Napoli.

Napoli Go, singolo d’esordio dei Malcostume, band napoletana capitanata da Diego Spasari e prodotta da Gino Magurno (uno degli autori di “Un’estate italiana, della coppia Bennato/Nannini), non è solo un omaggio alla squadra di calcio azzurra campione d’Italia, ma è soprattutto l’auspicio che lo scudetto diventi un volano per tutta la città, per restituirle il ruolo di capitale, non solo del calcio ma anche della cultura, dell’economia, dell’arte e della civiltà, così come Napoli era prima dell’invasione di Garibaldi.

Napoli Go è il canto di chi, prima di essere tifoso del Napoli, è tifoso di Napoli. Questa è la forza del ritornello “Napoli Napoli Napoli, Napoli Go Go” da cantare allo stadio, per le strade, dai balconi, per dare forza al rinascimento a 360 gradi.

Non è solo una festa

Non è solo rivalsa

Nell’aria che c’è intorno

C’è l’alba di un nuovo giorno

Ed è il popolo intero

Che ritrova memoria

E all’improvviso riscopre

Tutta la sua storia

E c’è già un nuovo sole

Sulle strade affollate

In questo cielo d’estate