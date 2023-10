Napoli Musica sacra Festival 2023 dal 3 al 26 novembre

Dal 3 al 26 novembre 2023 le chiese di Napoli ospiteranno sette concerti per il Napoli Musica sacra Festival, la manifestazione – giunta alla seconda edizione – ideata dal maestro Luigi Grima e realizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e l’associazione Discantus.

L’iniziativa vuole rendere omaggio alla gloriosa scuola musicale napoletana andando a riscoprire il repertorio partenopeo sacro e facendolo ascoltare nuovamente nelle chiese e nei luoghi per cui nacque.

“Napoli ha delle chiese meravigliose – ha sottolineato il maestro Grima – e abbiamo deciso di riportare la musica sacra nei luoghi per cui fu composta. Abbiamo un patrimonio enorme che fu composto tra il ‘600 e il ‘700 che è stato riscoperto da musicologhi e musicisti che sono andati nelle biblioteche alla loro ricerca”. Sette i concerti in programma la cui esecuzione è affidata a compagini e gruppi che abitualmente suonano in tutta Italia e in Europa.

“E’ un progetto a cui stiamo lavorando da mesi – ha spiegato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per la musica e l’audiovisivo – e riporta alle fondamenta della cultura musicale napoletana. Inoltre è un percorso coerente con il progetto Napoli Città della musica, valorizza moltissimo i beni culturali e va incontro alla città perché è un progetto musicale diffuso.