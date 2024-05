Neapolis Contrapunctum, Quartetto Espresso in concerto sabato 1 al Chiostro di San Francesco

Il Quartetto Espresso sarà in concerto sabato 1 giugno presso il Chiostro San Francesco, via Luca Giordano 2, Napoli, per presentare l’album Neapolis Contrapunctum.

Il lavoro è stato pubblicato in fisico (formato CD) il 24 maggio per l’etichetta DV Music Records (Da Vinci Publishing) e distribuito da Egea Music.

Il Quartetto Espresso è una formazione originaria della Campania composta da Valeria Longo (voce), Vincenzo Valentino (pianoforte), Emilio Merola (clarinetto) e Francesco Scalzo (violoncello) che si propone di omaggiare la canzone classica napoletana di fine ‘800 e inizio ‘900 reinterpretandola secondo l’estetica e gli stilemi della musica da camera.

I brani della tradizione, impreziositi da arrangiamenti inediti, ripercorrono luci e ombre della storia della città narrando di un tempo passato in cui anche le sofferenze conseguenti a guerre ed epidemie sono state sublimate attraverso la ricerca della bellezza dell’arte. Il contrappunto musicale e concettuale che ne deriva vede l’intreccio di tre strumenti (pianoforte, clarinetto e violoncello) ed una voce che dialogano e presentano al pubblico le dualità e i contrasti della vita, espressioni autentiche delle esperienze umane.

Ideatore del progetto, nonché clarinettista e arrangiatore della maggior parte dei brani dell’album, è Emilio Merola, poliedrico musicista e compositore con una forte predilezione a sperimentare miscelazioni sonore.

Inizio ore 20.00

info e prenotazioni 081 193 843

Ingresso euro 15 con consumazione obbligatoria

Biglietti acquistabili in loco

