Pasquale Esposito & Gigi Finizio: la versione italo-napo-americana di Amore Amaro

Pasquale Esposito, è un artista internazionale nato e cresciuto a Napoli. Nel ’98 si trasferisce a San Josè, in California e da allora porta nei suoi concerti “coast to coast”, classe e napoletanità, accompagnato da grandi orchestre e superband. Ha all’attivo numerosi album, collaborazioni eccellenti (Placido Domingo, Lina Sastri, Sal Da Vinci, Renato Serio, Adriano Pennino, per citarne alcune), concerti in prestigiose locations in Italia (tra cui Piazza del Plebiscito: link trailer) ed un’organizzazione che supporta gli studenti svantaggiati che desiderano approcciarsi alla musica.

“Coltivavo il mio sogno americano e partivo con il mio esiguo bagaglio”, spiega Esposito, “ma nel cuore portavo una ricchezza che consisteva nelle musiche, nelle canzoni che avevo memorizzato, cantate da quelle “voci belle” che hanno segnato la mia carriera e quindi la mia vita”. E prosegue: “La canzone “Amore amaro” di Gigi Finizio è una di quelle. Ammiravo Gigi già prima di conoscerlo personalmente, un tenore lirico con un repertorio pop napoletano, e di quella canzone mi aveva sempre colpito il significato e la solennità dell’impegno che esprimeva l’autore nel cantarla”. E conclude: “Ogni uomo ed ogni donna nella propria vita hanno fatto l’esperienza di un amore impossibile o che così sembrava. Quando mi sono affermato nel mondo della musica ho conosciuto personalmente Finizio e da quest’incontro, oltre che una conoscenza fondata sul rispetto e la stima reciproca, è nata una grande amicizia. E cosa c’è di più bello tra due amici se non condividere, elaborare e creare insieme qualcosa che emoziona, che fa vibrare il cuore ed accapponare la pelle? Così per magia, con l’aiuto del Maestro Ettore Gatta che ha curato l’arrangiamento, ha preso forma la nostra idea di duettare “Amore Amaro” in inglese ed italiano”.

“Amore amaro”, traccia da svariati milioni di visualizzazioni, pubblicata nel 2002 (album “Come intendo Io”), torna alla ribalta nel 2013 come colonna sonora del film “Il Principe abusivo”, con Alessandro Siani e Christian De Sica. Scritta a due mani con Bruno Lanza, è una delle canzoni più amate del repertorio di Gigi Finizio. In questa nuova versione 2023 “international”, hanno collaborato Pippo Seno (chitarre), Alfredo Golino (batteria) e l’Orchestra sinfonica di Budapest.