Passione Tech-House: al Flava Beach si balla al ritmo del dj Loco Dice sabato 15

Secondo lo scrittore brasiliano, Paulo Coelho: “L’essere umano deve sempre affrontare due grandi problemi: il primo è sapere quando cominciare; il secondo, capire quando fermarsi”. Dubbi, che non sfioreranno minimamente gli ospiti con le idee ben chiare del prossimo evento firmato Flava Beach di Castel Volturno (Caserta), chiamati a vivere una “no-stop” tutta da ballare, sabato 15 giugno, dalle 18 alle 6 del mattino.

Dodici ore ininterrotte, all’insegna di tanta ottima musica, per un party assolutamente da non perdere, che vedrà protagonista il producer e dj tedesco di origini tunisine, Loco Dice, tra i più popolari ed influenti a livello internazionale, per quanto riguarda il genere Tech-House.

In realtà, il suo primo amore pare sia stato l’Hip Hop, aprendo addirittura diversi spettacoli di Snoop Dogg e Usher, per poi lasciare spazio, nei primi anni Novanta, alla musica elettronica. Passione, che ha preso sempre più piede, rendendolo una figura di spicco, ad Ibiza e non solo.

A caratterizzare i suoi dj set, sempre carichi di personalità, un mix esclusivo ricco di influenze particolari, in cui risulta evidente che Loco Dice non ha alcuna intenzione di dimenticare le proprie radici, sia quelle nordafricane, che quelle relative all’hip hop.

Dice, non sarà, comunque, l’unico dj a suonare durante il party in spiaggia organizzato al Flava da Jardin Electronique e Break, con l’art director Enzino Mastantuoni. In console si alterneranno, infatti, anche Mason collective, Ale de Tuglie, Antonio Pica, dj Simi, Carrot, Sinopoli, b2b e Barone. Infoline: 335 8426542

Flava Beach

Via Dante Alighieri

Castel Volturno (Caserta)