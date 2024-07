Postino e i Segreti in concerto sabato 27 a Bagnoli

Il 27 Luglio presso l’EX Base Parco San Laise ci saranno in concerto Postino e i Segreti. Samuele Torrigiani in arte Postino, cantautore toscano che, dopo essersi laureato in medicina, decide di uscire allo scoperto con il suo cuore “Blu”, diventando più virale della sua stessa malinconia, e raggiungendo più di 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 10 milioni su Spotify.

Il suo disco d’esordio, totalizza circa 22 milioni di streaming solo su Spotify. Dopo un tour di sold out l’artista annuncia lo stop della sua attività musicale, e quindi live, per dedicarsi alla specializzazione in psichiatria. Ma a 4 anni dal suo ritiro dalle scene, a dicembre 2023 concluso il suo percorso di specializzazione, annuncia l’uscita del suo secondo album in studio “L’ordine delle cose da dire”, autoprodotto da Postino e distribuito da ADA Music. Attualmente lavora come psichiatra in carcere e in questi mesi sta dividendo la sua vita tra un camice bianco e un microfono “cercando nuovamente di conciliare queste due strade che sembrano, in realtà, rette parallele”.

Nell’estate 2024 sarà di nuovo in tour per poche date speciali, dove incontrerà il pubblico per l’ultima volta, prima di dedicarsi nuovamente al suo lavoro principale e Napoli è tra le poche date prescelte. A dividere il palco con Postino; I Segreti la band pop italiana nata a Parma nel 2013, formata da Angelo Zanoletti (voce, tastiera e synth), Emanuele Santona (basso) e Filippo Arganini (batteria)e che negli anni ha saputo emergere nella scena indie grazie ai tratti distintivi di un sound elettrico e trascinante e uno stile che si nutre di epoche diverse – dalle chitarre che richiamano alla mente il pop britannico degli anni novanta, ai synth anni ottanta, all’elettronica moderna, a marzo ha pubblicato il suo ultimo album “Bellissimo”. Dieci canzoni di richieste, di affermazioni e di tutto quello che è più difficile da spiegare ad alta voce, brani che raccontano gli ultimi due anni, e che sono nati da sensazioni e intenzioni diverse. Il live in programma il 27 Luglio sarà l’occasione per ripercorrere la discografia de I Segreti, a partire dai brani che li hanno fatti conoscere al pubblico agli esordi fino ad arrivare alle tracce del nuovo album.

INFO:

27 LUGLIO ORE 21

EX BASE NATO PARCO SAN LAISE – VIALE DELLA LIBERAZIONE 115 – NAPOLI

BIGLIETTI ACQSUISTABILI SU: WWW.TICKETONE.IT