Sentieri di note, domenica 11 alla Casa del Mandolino Napoletano.

LA PICCOLA ORCHESTRA QUI FU NAPOLI in Sentieri di note Con Veronica Iazzetta: voce Orazio Vaia:chitarra Giovanni Ortosecco: piano E Attori e declamatori Peppe Carosella e Lello De Fusco

La Casa del Mandolino Napoletano nell’ambito della Rassegna Musico Teatrale 2023 si arricchisce di uno spettacolo che valorizza la storia, la tradizione e la cultura napoletana.

La piccola Orchestra

“QUI FU NAPOLI si esibirà in Sentieri di Note”,

spettacolo di musica e prosa , che racconta Napoli attraverso le canzoni, la poesia, il teatro, con aneddoti che hanno caratterizzato grandi opere non solo musicali, ma anche letterarie della nostra secolare tradizione. Un un percorso che ci accompagnerà attraverso le tre grandi epoche in cui si sviluppa il cuore della composizione più autentica della canzone antica partenopea. Si alterneranno melodie che hanno fatto la storia della canzone classica con le cosiddette “belle dimenticate”, nonché pezzi di teatro che hanno fatto il giro del mondo e riconosciuti come patrimonio di indiscutibile valore culturale, declamate da esponenti di spessore del panorama teatrale partenopeo e non solo: l’attore, regista Peppe Carosella e

Lello De Fusco.

Con

Veronica Iazzetta, voce

Orazio Vaia, chitarra

Giovanni Ortosecco, piano

Attori e declamatori Peppe Carosella e Lello De Fusco

Vi aspettiamo per una serata coinvolgente di buona musica, teatro, poesia, puro divertimento e piacevoli sorprese.

LA PICCOLA ORCHESTRA “QUI FU NAPOLI” in

Sentieri di note

Domenica 11 giugno alle ore 18, 30 La Casa del Mandolino Napoletano Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli

È obbligatoria la prenotazione.

Telefono: 338 2073479

340 3782113

contributo per lo spettacolo €12

Si consiglia di interfacciarsi con gli organizzatori per info e prenotazioni.

Direzione artistica: Adolfo Tronco

Pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo