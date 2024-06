Shara su Diretta Napoli Live lunedì 17 si Rai Radio LIve Napoli

Andrà in onda su RAI Radio Live Napoli – LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024 alle ore 10.00 e, in replica, alle ore 17.00 – la lunga intervista alla cantautrice e performer SHARA. Condotta da Francesca Silvestre, amatissima voce e volto del programma-cult “Diretta Napoli Live”, l’intervista-RAI a Shara anticipa il concerto/spettacolo intitolato “INTERLUDIO” in programma il 19 giugno alle 20.30 al Teatro Posillipo di Napoli.

Cantante dalla voce ampia, calda e duttile, ma anche songwriter, designer e produttrice, Shara – il cui vero nome è Sarah Ancarola – si racconta attraverso i suoi brani, da Infinito Sei a Vento del Sud fino a Infinitamente Mia, una dedica in musica e parole che Shara ha rivolto alla grande Mia Martini.

In anteprima assoluta, inoltre, nel corso del programma radiofonico condotto da Francesca Silvestre (ascoltabile su https://www.raiplaysound.it/radiolivenapoli ), sarà possibile ascoltare il nuovo singolo di Shara, intitolato “Stella Luntana”.

Nelle scorse settimane, all’artista di origini campane e lucane è stato conferito il prestigioso Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale di Venezia 2024, consegnato – come recita la motivazione – “ad un’artista eclettica e poliedrica, il cui talento ha illuminato il panorama musicale e culturale italiano e internazionale”.