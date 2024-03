Sketches of Swing, Maresa Galli Quartet in concerto al Teatro Sala Molière di Pozzuoli domenica 24

Nel Teatro Sala Molière, diretto da Nando Paone (Art Garage, Parco Bognar, 21), domenica 24 marzo, alle ore 20.00, arriva “Sketches of Swing”, il concerto di Maresa Galli Quartet, vocalist, con Enzo Amazio alla chitarra, Massimo Mercogliano al basso e Ciro Troise alla batteria. L’ensemble eseguirà celebri standard e composizioni originali, in un viaggio sonoro tra swing e latin jazz.

«Il jazz è improvvisazione. Coniuga rigore e libertà. È un modo di stare al mondo – spiega Maresa Galli – di saper ascoltare, di viaggiare in punta di note. Sarà fantastico suonare nell’accogliente “Sala Molière”». E aggiunge Ezio Amazio: «Il jazz è come un gioco a carte scoperte, mette a nudo la tua personalità».

In scaletta, celeberrimi brani, da “Tenderly” (W.Gross/J.Lawrence) a “All Of Me (G.Marks/S.Simons)”, da “How Insensitive” (N. Gimbel/V.de Moraes/A.C.Jobim) a “The Man I love” (G.Gershwin/I.Gershwin), da “My Funny Valentine” (R.Rodgers/L.Hart) a “A Night in Tunisia” (D.Gillespie/F.Paparelli). Jazzisti di lungo corso, i quattro musicisti suonano in diverse formazioni e progetti musicali e teatrali. Al pubblico regaleranno una serata di calde note d’autore.

