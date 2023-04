“Sogno pianissimo”, Marco De Vita al Teatro Alfieri di Marano il 13 maggio.

Dopo il positivo riscontro del pubblico genovese e romano, Marco De Vita col suo progetto artistico approda nella città azzurra che gli ha dato i natali , il13 maggio 2023 al Teatro Vittorio Alfieri di Marano.

“Sogno Pianissimo” è uno spettacolo ideato e realizzato dal cantautore, in cui la danza e il teatro si fondono con le sue canzoni creando momenti di grande espressività.

Uno spettacolo intimista e coinvolgente, basato sulla narrazione di un sogno che dia un senso alla vita, al progetto comune di costruire quei valori dimenticati che devono essere riportati alla luce per aspirare ad un futuro migliore.

Nelle canzoni di Marco De Vita si percepiscono diverse tradizioni musicali, nelle quali prevale l’identità dell’artista, che si esprime in una semplicità quasi disarmante ma mai banale, non artefatta, né costruita ma intrisa di verità, lontana dai tormentoni pensati per le piattaforme e per la massa e vicina ad un pubblico che vuole tornare a sognare.

Marco De Vita ha voluto condividere il palco del Teatro Alfieri di Napoli con il Maestro Ivana D’Addona, artista di fama internazionale, special guest della serata che al pianoforte regalerà al pubblico emozioni indimenticabili.

Marco De Vita eseguirà al Teatro Alfieri di Napoli, per la prima volta dal vivo, il suo ultimo brano musicale Le parole con la partecipazione del musicista arrangiatore Francesco Vitiello e il brano Non aver paura, dello stesso arrangiatore, che sarà impreziosito dalla meravigliosa voce della cantante Federica Cardone.

In un’ esplosione di colori ed emozioni visive danzeranno sul palco: la ballerina genovese Monica Grimaldi e i ballerini: Claudia Neri, Martina Pedata, Eleonora Simeoli, Alessia Varuni dell’ Academy Dancemania di Marano di Napoli con le coreografie di Dominga Perrotta direttrice della scuola. L’attrice Francesca Schiavo Rappo delizierà il pubblico con una rappresentazione teatrale delicata e struggente.

In questa tappa di Napoli sabato 13 maggio 2023 alle ore 21.00, con Marco De Vita ci saranno i musicisti Ivan Meringolo e Gianluca Sorrenti alle chitarre, Antonio Devoto al basso, Raoul Riccio alla batteria e Roberto Corna al pianoforte.

Presenta l’evento Barbara Nocella .

Il pubblico sarà accolto nel foyer del Teatro con una degustazione enogastronomica .

Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 339/8203857. Costo del biglietto 13 euro. Parcheggio gratuito.