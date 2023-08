Sostenibilità ambientale: la strada innovativa è Rosso Vanvitelliano

Presentato alla Reggia di Caserta, nell’ambito delle Celebrazioni Vanvitelliane, il secondo prodotto dalla Trilogia Rosso Vanvitelliano: il Concerto “Rosso Vanvitelliano Symphony“, trasposizione in musica dell’autentica osmosi tra uomo e natura come realizzata in maniera esemplare da Luigi Vanvitelli nei Giardini del Palazzo Reale di Caserta.

Si celebra così la visione dinamica del rapporto con l’ambiente intesa come recupero di una relazione sana e qualificata grazie alla coscienza culturale esaltante dell’azione dell’uomo e non con la staticità dell’intoccabilità della natura.