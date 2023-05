Strepitoso successo e sold out per “Magie del Belcanto e Danze d’Epoca” a Villa Pignatelli.

Domenica 7 maggio 2023, prima domenica del mese ,in occasione delle aperture gratuite dei luoghi della cultura statali per tutti i visitatori ,le “Domenica al Museo”, la Direzione Regionale dei Musei della Campania,il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, in collaborazione con l’Associazione Culturale Noi per Napoli APS,ha presentato l’evento “Magie del belcanto e danze d’epoca“.

Un particolare evento nato dal connubio tra il belcanto e le danze d’epoca, curate dal Gruppo Culturale Danzando nel Tempo,che si è snodato in modalità itinerante tra il Parco,con una affascinante Promenade in abiti d’epoca, il Museo delle Carrozze, con una prima esibizione tratta dal repertorio dell’ Operetta del fantastico trio lirico Partenopeo,composto dal soprano Olga De Maio ed i tenori Luca e Lucio Lupoli, proseguito poi nel Salone da ballo con le Danze d’Epoca e terminato nella Veranda neoclassica con il meraviglioso Concerto Operistico del trio lirico, accompagnato al pianoforte sempre dalla pianista Nataliya Apolenskaja.

“…Nell’atmosfera ammaliante della splendida Villa Pignatelli,un evento in cui canto e danza hanno fatto apprezzare il bello dell’arte che fa gioire l’anima.

Brillante prestazione degli artisti Olga de Maio ,Luca e Lucio Lupoli che con abilità vocale hanno fatto rivivere al meglio le emozioni del bel canto con arie dei grandi maestri del melodramma quali Verdi, Puccini, Cilea e del classico napoletano. (i.i.)

Pregevole l’esibizione dei cavalieri e delle dame in costumi ottocenteschi che danzando hanno impreziosito la bella suggestione romantica del programma…”

Pubblico da sold out ha tributato agli artisti ed ai danzatori applausi entusiasti per avere vissuto una mattinata magica,fuori dal tempo,nell’atmosfera della belle epoque.

Presto ci auguriamo di seguire altri eventi del genere in altre indimenticabili location storiche della nostra splendida città!

Un ringraziamento alla Ium Academy School di Napoli,in Piazza Nicola Amore 6,per essere stata partner dell’Evento .