Tereketé, il nuovo singolo di Ciccio Merolla con Clementino e Hellen

“Tereketé” sarà disponibile dal 14 giugno, su Time Records / Jesce Sole, in tutti gli store digitali: il nuovo, attesissimo singolo di Ciccio Merolla, con Clementino e Hellen, è pronto ad elettrizzare l’estate italiana!

Ciccio Merolla, percussionista simbolo della scena musicale partenopea, torna sul mercato ad un anno esatto dall’esplosione di “Malatìa”, il brano che ha fatto conoscere il musicista napoletano al grande pubblico. Con il suo stile unico e il suo sound originale, caratterizzato dalle percussioni che lo hanno reso famoso nel mondo, Merolla è pronto a conquistare per la seconda estate di fila la sua Napoli prima e tutta l’Italia poi, coadiuvato dall’esperienza di Clementino, altra superstar napoletana, e dalla freschezza della giovane e talentuosa artista Hellen.

“Tutto è il cuore del mondo che vuole cantare, perché alla base di tutti gli esseri umani c’è l’urgenza di cantare e di suonare, ognuno logicamente a modo proprio”, commenta Ciccio Merolla.

“Tereketé” è un brano che unisce lo spirito fusion di Merolla ad un ritmo incalzante, l’energia trascinante delle percussioni e l’appeal del tormentone estivo, con il suo ritornello accattivante ed incredibilmente radiofonico. La costruzione sapiente del brano, frutto dell’incredibile percorso musicale di Merolla, si sposa perfettamente con lo stile inconfondibile di un rapper e freestyler di successo come Clementino, che regala una grande interpretazione, oltre che apparire in veste di co-autore. La canzone s’impreziosisce con la splendida artista Hellen.

“Io e Clementino siamo amici da tanti anni,” conclude Merolla “ci siamo sempre stimati reciprocamente. Lui rappresenta la gioia, la festa, l’unione ed è proprio per questo motivo che è l’artista giusto, è il primo che fa parte del cuore del mondo che vuole cantare e che vuole suonare.”

Dopo aver conquistato l’estate 2023 con “Malatìa” e dopo il concerto evento del 10 Maggio nella sua Napoli, Ciccio Merolla è pronto per questa nuova, incredibile avventura, che porterà l’artista sui più importanti palchi estivi italiani, per far cantare a “tutt ‘o munno” un brano che è già un successo!