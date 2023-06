That’s Napoli Show di Carlo Morelli, domenica 2 all’Agorà San Sebastiano

Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita, domenica 2 luglio 2023 alle 21,15 al Parco Urbano di via Fellapane, “That’s Napoli Show”.

Ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli, lo spettacolo vede protagonista il Coro della Città di Napoli, giovani cantanti, divisi in 4 corde. Ragazzi e ragazze dalla spiccata personalità, musicisti diplomati nei Conservatori, voci estremamente diverse l’una dall’altra, unite da un unico scopo: diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica.

Gli arrangiamenti poi del Maestro Morelli esaltano e colorano il programma musicale di moderne sonorità presentando rielaborazioni di brani intramontabili, come “Tammurriata nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato ‘nnammurato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road jack!” di Ray Charles, “ ‘O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want tobreak free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna Rossa” e “Mas Que Nada” di Sergio Mendes. Una rappresentazione che parla di Napoli non solo attraverso le note dei classici autori della tradizione, ma anche attraverso una gestualità coreografica. (Prezzo del biglietto 5 euro +2 di prevendita).

“Dirigere il Coro è emozionante, esaltante e affascinante. – racconta il Maestro Morelli – Sono rapito dalle note. Ecco perché la mia direzione è sempre in levare. Tra me e il Coro si crea un feeling tale da renderlo il mio prolungamento naturale. È come quando si suona: dallo strumento esce la musica di chi lo suona; dalla voce del Coro esce la mia voce. Il coro diventa me stesso moltiplicato. Ad ogni movimento che scandisco c’è una reazione puntuale e precisa. Il risultato è un’esplosione di energia che arriva diretta al pubblico, coinvolgendolo e rendendolo protagonista di una performance davvero unica”.

That’s Napoli Show: Direttore M° Carlo Morelli

Soprani: Candida Calabrese, Crizia Colonna, Roberta Lauzeral, Alessia Marfella, Francesca Marotta, Angela Oliviero

Mezzosoprani: Rosanna Coppola, Alessandra De Luca, Giovanna Ferrara, Denise Morelli, Nunzia Scotti

Tenori: Alberto Bonura, Emilio Carrino, Enzo Danilo Esposito, Ivan Esposito, Luigi Nappi

Basso: Salvo Musso

Tastiere: Enrico Sforza

Chitarra: Alessandro Carpentieri

Basso: Antonio Mauriello

Batteria: Domingo Colasurdo

Percussioni: Armando Sequino

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è anche grande cinema. Da programma, 1 luglio, “Il sol dell’avvenire” di N. Moretti, il 4 luglio “Il primo giorno della mia vita” regia P. Genovese e tanti altri.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano