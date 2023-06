The Best of Gerardo Balestrieri sabato 17 al Kestè

Sabato 17 giugno alle ore 21:00 , presso il Kestè di Napoli (Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 27), Gerardo Balestrieri presenta “THE BEST OF”, una sintesi di 15 anni della sua carriera tra dischi, concerti, teatro e viaggi musicali attorno al mondo. Al concerto, con ingresso gratuito , parteciperanno Carlo De Gennaro (batteria), Gianfranco Coppola (contrabasso), G.B. (pianoforte, voce e fisarmonica).

La raccolta “The Best”, in particolare, racconta il percorso discografico del poliedrico cantautore “apolide”.

Una carriera che inizia nel 2007 con l’album d’esordio “I Nasi Buffi E La Scrittura Musicale” arrivato secondo nella categoria “Opera Prima” del Premio Tenco dello stesso anno.

Tra un disco e l’altro Gerardo Balestrieri ha promosso i suoi dischi in tour in Italia e all’estero e ha lavorato per il teatro e per il cinema e ad importanti collaborazioni nazionali ed internazionali. Ha all’attivo quasi un disco all’anno. “DANCING” è il suo album di inediti più recente.

«”The BEST OF” è una maniera per ripartire con un album solido e un’età matura attraverso le canzoni che più mi hanno segnato. Una raccolta dopo anni di semina che sintetizza un percorso discografico iniziato nel 2007 fino al disco più recente del 2022 – afferma Gerardo Balestrieri – Ho voluto dare un po’ più di swing ad alcuni vecchi brani che ho registrato di nuovo in questi mesi e poi ho selezionato le altre tracce dagli undici album pubblicati. Diciotto canzoni senza tempo»