The Pink Panther, domenica 14 alla Casa del Mandolino Napoletano per Incontri in Jazz.

La Casa del Mandolino Napoletano, Scuola di Musica, Sala Concerti, sede dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, della quale è Presidente il M° Mauro Squillante, punto di riferimento dei Mandolinisti, di musicisti, è uno spazio che accoglie, organizza, promuove eventi musicali, spettacoli teatrali, performance artistiche, manifestazioni culturali, in collaborazione con esponenti del panorama napoletano e non solo, luogo nel quale nascono idee, progetti, collaborazioni tra le diverse discipline artistiche e generi musicali.

Da queste premesse, scaturisce la proposta di una periodica di concerti di Musica Jazz, curata dalla pianista Mariella Pandolfi, con appuntamenti che si tengono la domenica mattina dalle ore 12,00

INCONTRI…IN JAZZ Rassegna di Concerti Jazz a cura di Mariella Pandolfi, presso La Casa del Mandolino Napoletano

Domenica 14 maggio alle ore 12,00

THE PINK PANTHER

Il concerto propone brani jazz nati come colonne sonore di film indimenticabili ma che hanno avuto poi una vita e un successo propri. As time goes by, moon river, Parla più piano, la Pantera Rosa e tanti altri successi che ci faranno salire su un treno immaginario tra paesaggi fantastici.Bastera’ chiudere gli occhi e ascoltare la musica.

Con

Mariella Pandolfi: pianoforte

Massimo Mercogliano: basso

Ciro Troise: batteria

Vi aspettiamo numerosi per una mattinata ricca di note, entusiasmo ed energia.

Contributo per il concerto € 10 (previsto un piccolo aperitivo)

La Casa del Mandolino Napoletano Piazza Museo Filangieri, 247 Direzione Artistica: M°Adolfo Tronco Pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo

Telefono: 3403334674 3403782113