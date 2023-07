Verdi, Puccini e Liszt per soprano e pianoforte venerdì 14 a Villa San Michele ad Anacapri

Venerdì 14 luglio alle ore 20 per il terzo concerto della rassegna Un’estate per sognare, saliranno sul palcoscenico di Villa San Michele il soprano Christina Nilsson e il pianista Magnus Svensson.

Insieme trasformeranno la terrazza panoramica in un teatro d’opera, eseguendo brani dal repertorio di compositori celeberrimi come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, e Franz Liszt.

Come vincitrice del concorso vocale “Renata Tebaldi” nonché del “Birgit Nilsson Prize” in Operalia, Christina Nilsson si è affermata come artista mondiale in forte ascesa. Con il suo sensazionale debutto nel ruolo di Aida alla Royal Swedish Opera di Stoccolma, ha consolidato il suo posto nel firmamento dell’opera e da allora è apparsa in numerosi ruoli da protagonista come Elsa nel “Lohengrin”. Magnus Svensson è un musicista straordinariamente versatile con un profilo rinomato nella scena musicale svedese. E’ un popolare accompagnatore e musicista da camera, ma si esibisce regolarmente anche come solista con molte delle orchestre più importanti.

Kristina Kappelin, sovrintendente della casa museo, appartenuta al medico e scrittore svedese Axel Munthe, non può che definirsi soddisfatta per l’alto profilo degli artisti presenti in cartellone, apprezzati, settimana dopo settimana, da un pubblico sempre crescente ed entusiasta.

La stagione concertistica che vede alternarsi artisti svedesi e italiani, continuerà fino all’ 11 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che affronteranno repertori classici, ma anche più contemporanei, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu