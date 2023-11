Vomero Suona, Lalla Esposito e Napoli Nord Big Band venerdì 3 all’Auditorium Salvo D’Acquisto

Prosegue la rassegna Vomero Suona sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, che venerdì 3 novembre accoglierà Lalla Esposito & Napoli Nord Big Band con il loro progetto musicale “Smile… la vita in 35 mm”.

Una Big band e una voce, quella della cantante e attrice napoletana Lalla Esposito, per compiere il rituale che da sempre seduce le nostre vite ossia “Il Cinema”, i film che ci restano nell’anima attraverso le immagini, ma soprattutto, attraverso la musica che ce li racconta e che resta indelebile nella nostra mente anche a distanza di anni , riascoltando per caso le note che hanno reso indimenticabile un film .

Le colonne sonore eseguite durante questo spettacolo, non seguono un filo logico, ne per epoca ne per stili, ma sono solo legate alla casualità voluta , anzi direi cercata, la stessa casualità con cui sono entrate nella nostre vite, da Toto “lascia o raddoppia” a “Moon River” (Colazione da Tiffany”) da “Cabaret” a “Smile” di Charlie Chaplin, dal “Mambo Italiano” di De Sica e la Loren alla “Dolce Vita” di felliniana memoria, musicata da Nino Rota .



Sarà sicuramente un bel viaggio nel gusto della pellicola cinematografica che, come diceva il protagonista del film di Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”, “se la si lecca ha un buon sapore. “.

Arrangiamenti M° Mimmo Napolitano

Direzione M° Giuseppe Di Colandrea

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info; 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

on line su ; www.ticketone.it

