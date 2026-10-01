Beniamino Visone nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli: giovani e IA tra le priorità

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Il nuovo vertice è stato nominato nella seduta del 30 settembre nella sede di via Brin. Al centro del programma, l’accompagnamento dei giovani architetti nella professione e il confronto con le sfide dell’intelligenza artificiale.

NapoliProfessioni – La rubrica di Gazzetta di Napoli dedicata al mondo delle professioni.

Beniamino Visone è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre 2026, durante la seduta del nuovo Consiglio nella sede di via Brin.

Il nuovo presidente ha indicato due priorità: valorizzare i giovani architetti, accompagnandoli nell’ingresso nel mondo professionale, e affrontare le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale.

Ordine degli Architetti di Napoli: le nuove cariche

Nel corso della seduta sono state assegnate le cariche del nuovo Consiglio:

Beniamino Visone , presidente;

, presidente; Francesco Cesaro , vicepresidente;

, vicepresidente; Ciro Buono , segretario;

, segretario; Ferdinando Natale Giampietro , tesoriere;

, tesoriere; Leonardo Di Mauro, presidente onorario.

La definizione delle cariche apre una nuova fase per l’Ordine provinciale, chiamato a rappresentare una comunità professionale che opera nei campi dell’architettura, della pianificazione, del paesaggio e della conservazione.

Giovani architetti: accompagnare l’ingresso nella professione

«Puntiamo alla valorizzazione dei giovani architetti che vanno accompagnati nel mondo della professione», ha affermato il neopresidente Beniamino Visone.

Un’indicazione che mette al centro il passaggio dalla formazione all’attività professionale. Per chi avvia il proprio percorso, la possibilità di confrontarsi con la comunità degli iscritti e con l’istituzione ordinistica rappresenta un tema rilevante nella costruzione della propria identità professionale.

Le parole di Visone individuano nell’attenzione alle nuove generazioni uno degli orientamenti della presidenza. Le iniziative attraverso cui questa priorità sarà sviluppata potranno essere approfondite con la definizione del programma del nuovo Consiglio.

Intelligenza artificiale e architettura: il confronto sulle nuove sfide

Accanto ai giovani, Visone ha richiamato la necessità di «misurarci con le nuove sfide che ci pone l’intelligenza artificiale».

Il tema apre un confronto sull’evoluzione degli strumenti di lavoro e sulle competenze degli architetti. L’utilizzo dell’IA nella professione porta infatti a interrogarsi sul rapporto tra tecnologia, progettazione e responsabilità del professionista.

Nella dichiarazione del nuovo presidente, l’intelligenza artificiale emerge quindi come una questione da affrontare all’interno della comunità professionale, attraverso una riflessione sulle opportunità e sulle trasformazioni che può introdurre.

NapoliProfessioni: il ruolo degli architetti nel territorio

Per NapoliProfessioni, rubrica di Gazzetta di Napoli, il rinnovo delle cariche dell’Ordine offre l’occasione per raccontare le prospettive di una professione strettamente legata alla città e al territorio.

Architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione coinvolgono la qualità degli spazi, il patrimonio costruito e le esigenze delle comunità. L’attenzione ai giovani professionisti e alle nuove tecnologie indicata da Beniamino Visone costituisce il punto di partenza del nuovo mandato.