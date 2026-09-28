NapoliProfessioni | Commercialisti, nasce A.R.C.H.I.V.I.O.: 120 anni di professione raccontano l’economia del Mezzogiorno

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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli lancia un grande progetto culturale e archivistico: documenti, registri, strumenti di lavoro, fotografie e testimonianze per ricostruire oltre un secolo di trasformazioni economiche, fiscali e professionali. A dicembre 2026 una mostra storico-documentale e tecnologica.

Raccontare la storia dei commercialisti significa anche ricostruire una parte importante della storia economica di Napoli e del Mezzogiorno. Dietro registri contabili, bilanci, dichiarazioni fiscali, vecchie macchine da scrivere e primi computer si possono infatti leggere oltre cento anni di trasformazioni delle imprese, delle professioni e della società.

È da questa prospettiva che nasce “A.R.C.H.I.V.I.O. – Archivio della Ricostruzione Contabile, Historica, Innovazione e Valore dell’Italia Operosa”, progetto promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della professione economico-contabile.

L’obiettivo è recuperare e valorizzare un patrimonio ancora in gran parte inesplorato custodito negli studi professionali e negli archivi delle famiglie dei professionisti, seguendo l’evoluzione del settore dal Novecento fino all’attuale economia digitale e all’intelligenza artificiale.

NapoliProfessioni, la memoria di una professione diventa memoria economica

Il progetto assume un significato che va oltre la celebrazione di un anniversario.

La documentazione prodotta negli studi dei commercialisti costituisce infatti una testimonianza diretta dell’evoluzione del sistema produttivo: racconta la nascita e la trasformazione delle aziende, i cambiamenti della fiscalità, l’evoluzione delle società e il progressivo ingresso della tecnologia nell’organizzazione degli studi.

L’iniziativa dell’ODCEC Napoli vuole trasformare questa memoria diffusa in un patrimonio organizzato e accessibile.

Il progetto porterà alla realizzazione, nel dicembre 2026, di una grande mostra storico-documentale e tecnologica e alla costituzione del primo nucleo dell’Archivio Storico Digitale della professione economico-contabile nel Mezzogiorno.

Commercialisti e studi professionali chiamati a partecipare

L’Ordine ha coinvolto direttamente i propri iscritti, invitandoli a ricercare documenti e testimonianze all’interno dei propri archivi e a coinvolgere anche le famiglie di professionisti storici che potrebbero avere conservato materiali significativi.

La partecipazione potrà avvenire attraverso la segnalazione di documenti, il prestito temporaneo di materiali destinati all’esposizione, l’autorizzazione alla digitalizzazione oppure la donazione di archivi, oggetti e testimonianze.

Non si tratta quindi semplicemente di raccogliere oggetti del passato, ma di costruire un racconto collettivo della professione.

Dai libri mastri ai primi computer: cosa entrerà nell’archivio

Particolarmente interessante è la varietà dei materiali ricercati.

Tra la documentazione professionale e contabile figurano libri mastri, registri contabili, bilanci storici, dichiarazioni fiscali e modulistica d’epoca.

A questi si aggiungono pratiche societarie, atti costitutivi, documentazione camerale, corrispondenza professionale, timbri, carta intestata, parcelle, rubriche, iscrizioni storiche agli Albi e diplomi.

Spazio anche alla memoria visiva, attraverso fotografie di professionisti e collaboratori, filmati storici, testimonianze e videointerviste.

E poi gli strumenti che raccontano in maniera immediata la trasformazione tecnologica della professione: macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche ed elettroniche, computer storici, floppy disk, software gestionali, terminali, manuali professionali e testi tecnici.

È quasi una cronologia materiale della trasformazione del commercialista: dalla contabilità manuale alla digitalizzazione, fino alle nuove prospettive aperte dall’intelligenza artificiale.

Un Archivio Storico Digitale per il Mezzogiorno

Il materiale raccolto non confluirà automaticamente nell’esposizione. L’Ordine prevede un processo di selezione, catalogazione e verifica dell’autenticità storico-documentale, finalizzato a garantirne il valore culturale e archivistico.

I documenti selezionati potranno essere destinati alla mostra, alla digitalizzazione e catalogazione, alla creazione dell’archivio storico digitale, ma anche ad attività culturali, formative e di ricerca.

Il patrimonio raccolto diventerà inoltre materia prima per realizzare podcast, videointerviste, documentari e contenuti divulgativi.

Le storie dei professionisti per raccontare Napoli e il Sud

A.R.C.H.I.V.I.O. non sarà costituito soltanto da documenti e oggetti.

Ai partecipanti viene infatti proposta la possibilità di contribuire attraverso video-interviste, memorie professionali, testimonianze audiovisive, podcast e contenuti editoriali dedicati alla storia delle professioni, delle imprese e delle istituzioni del Mezzogiorno.

L’obiettivo dichiarato è costruire una memoria collettiva capace di raccontare l’evoluzione economica, sociale e professionale del Sud Italia attraverso le esperienze dei suoi protagonisti.

Una dimensione che rende il progetto particolarmente significativo anche dal punto di vista territoriale: attraverso le carte dei professionisti è possibile ricostruire pezzi della storia di aziende, famiglie imprenditoriali e istituzioni che hanno accompagnato lo sviluppo economico di Napoli.

Matteo De Lise: un patrimonio professionale da recuperare

L’iniziativa è promossa dal Consiglio dell’Ordine guidato dal presidente Matteo De Lise, che firma la comunicazione indirizzata agli iscritti.

Il principio che accompagna l’intero progetto è sintetizzato nella frase scelta dall’Ordine:

“Raccontare la storia dei Commercialisti e degli Esperti Contabili significa raccontare la storia economica del Mezzogiorno.”

Ed è proprio questo il valore più ampio dell’iniziativa: trasformare la memoria di una categoria professionale in uno strumento attraverso il quale leggere l’evoluzione del territorio.

Dalla memoria all’intelligenza artificiale: come cambia la professione

Il progetto permette anche di osservare quanto sia cambiata la figura del commercialista.

Registri cartacei, calcolatrici meccaniche, macchine da scrivere, primi software gestionali, digitalizzazione e intelligenza artificiale rappresentano fasi successive di una professione che ha dovuto continuamente aggiornare strumenti e competenze.

Ma al centro rimane il rapporto con imprese, cittadini e istituzioni.

Per questo A.R.C.H.I.V.I.O. può diventare non soltanto una ricostruzione del passato, ma anche un’occasione per interrogarsi sul futuro delle professioni economico-contabili, sulle nuove competenze richieste dalla tecnologia e sul ruolo che commercialisti ed esperti contabili continueranno ad avere nell’economia del territorio.

Un tema che NapoliProfessioni, la rubrica di Gazzetta di Napoli dedicata ai professionisti e alle competenze della città, continuerà a seguire raccontando l’evoluzione delle professioni e il loro rapporto con il sistema economico e sociale napoletano.