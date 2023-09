15enne accoltellato da coetaneo a scuola a Ponticelli

Uno scherzo tra compagni di scuola al rientro in classe dopo l’ora di educazione fisica, una reazione scomposta con un oggetto di ferro e una ferita alla coscia sinistra.

Un 15enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali nei confronti di un coetaneo, a seguito di un’aggressione avvenuta tra le mura dell’istituto Marie Curie a Ponticelli, periferia est di Napoli.

La vittima è stata trasportata all’Ospedale del Mare dove gli è stata rimarginata la ferita con due punti di sutura. Sulla vicenda procede il commissariato di polizia di Ponticelli, che ha presentato la denuncia, con il coordinamento della procura dei minori di Napoli.

L’episodio avvenuto oggi all’Istituto Tecnico “Marie Curie” di Ponticelli e che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni è gravissimo. Nessuna motivazione può giustificare un atto del genere, la violenza a scuola è l’estrema deriva di una tendenza che come Amministrazione ci indigna e che dobbiamo assolutamente fermare con azioni ed interventi concreti. Ciò innanzitutto per tutelare i giovani e poi per promuovere in loro il controllo emotivo e la consapevolezza delle conseguenze, anche penali, che queste azioni violente possono avere. Piena solidarietà e supporto alla Dirigente che è a capo di un istituto che fa tantissimo in un territorio complicato; l’ho sentita e la incontrerò nei prossimi giorni per condividere una progettualità che accompagnerà docenti e studenti in un percorso di prevenzione e di educazione” così l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano.