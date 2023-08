A Caivano “Questo non è amore”, la campagna della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne

La campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore” contro la violenza sulle donne, è giunta oggi, con il suo camper itinerante, nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, per restare fino a lunedì 4 settembre.

Il progetto, avviato dal 2016, impegna le questure di tutte le province d’Italia con iniziative di vario genere (eventi, convegni, dibattiti, incontri) finalizzate ad accrescere la consapevolezza sul delicato tema della violenza fisica, psicologica, economica e digitale contro le donne.

Gli obiettivi prioritari della campagna sono quelli di creare un contatto diretto e anonimo tra le donne e una equipe di operatori specializzati pronti a raccogliere le richieste di aiuto, e contestualmente svolgere un’opera di sensibilizzazione, affrontando il fenomeno anche sotto il profilo psicologico e culturale.

In tale circostanza sarà anche distribuito un opuscolo informativo “Questo non è amore” che contiene storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle e supportarle.