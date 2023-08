Agguato in Piazza Municipio, ucciso 24enne incensurato

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a Napoli. Questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio è stato trovato il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini individuando subito un sospettato, un uomo che in questi minuti viene ascoltato in Questura. Gli investigatori avrebbero anche già chiaro il movente dell’omicidio.

Una lite per futili motivi, forse il parcheggio di uno scooter: sarebbe questo il movente dietro l’omicidio.

Gli investigatori della Squadra Mobile, anche grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno individuato in poco tempo il sospettato.

La vittima era un musicista e suonava il corno nell’orchestra Scarlatti Camera Young. A lanciare l’allarme sarebbe stata la fidanzata del giovane, presente al momento dell’aggressione.

(AdnKronos)