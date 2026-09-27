America’s Cup, bis di Luna Rossa, quasi 90.000 accessi al Village

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Tutto pronto per il grande epilogo della Coppa America. Ma già ieri il Lungomare ha registrato quasi 90mila accessi al Race Village, confermando una partecipazione popolare fuori scala e un entusiasmo che travolge ogni previsione.

Tra gli eventi collaterali più apprezzati, quello promosso da Sport e Salute, che ha portato in barca sette campioni olimpici – Francesca Lollobrigida, Pino Maddaloni, Valerio Vermiglio, Tania Di Mario, Giacomo Galanda, Angelika Savrajuk e Marco Di Costanzo – insieme ai ragazzi provenienti dalle periferie partenopee.

Un incontro simbolico e concreto allo stesso tempo: un modo per far vivere il mare a chi, quotidianamente, il mare non ce l’ha. Un gesto che racconta bene l’ambizione del Comune e degli organizzatori: fare in modo che l’eredità della Coppa America non si esaurisca nell’evento, ma diventi un’occasione per ridurre le distanze, fisiche e sociali, tra la città e il suo Golfo.

«Portare il mare anche dove il mare non c’è» è stato il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa, trasformando una giornata di sport in un momento di inclusione e apertura.

Il programma di oggi e la classifica parziale

Oggi, terza giornata di regate, sono in programma due regate di flotta per definire la classifica ed infine le prime due barche classificate si sfideranno in una regata con le regole del match race. Si inizia alle 14, vento permettendo, si intende.

Ecco la classifica parziale dopo due giorni, Luna Rossa al comando, davanti ad Emirates new Zealand ed Alinghi, le due barche britanniche sono in fondo alla classifica.

I francesi di La Roche-Posay sono solo settimi ma con due scuffiate, e la seconda quando erano saldamente al comando con 30 secondi di vantaggio sulla seconda, se avessero vinto sarebbero secondi in classifica dietro Luna Rossa senior.

Luna Rossa vince la prima regata di flotta

Gli equipaggi senior di Luna Rossa e Emirates Team New Zealand chiudono al primo e al secondo posto la settima regata di flotta, inaugurando la terza giornata di gare a Napoli con una prova che vale molto più di una semplice classifica: entrambe le barche conquistano aritmeticamente il pass per il match race finale uno contro uno, con una manche d’anticipo.

Partenza ritardata: il vento costringe a cambiare il percorso

Sul lungomare Caracciolo, dove migliaia di spettatori affollano il Race Village, la partenza si fa attendere: quasi un’ora di ritardo per assenza di vento. Il comitato organizzatore decide allora di modificare il percorso, spostando le boe per consentire lo svolgimento della prova.

Una volta iniziata, però, la regata non ha storia.

Luna Rossa scappa subito, New Zealand prova la rimonta

Sul campo di gara Luna Rossa prende la testa fin dai primi metri e impone un ritmo che nessuno riesce a contenere. New Zealand e La Roche-Posay inseguono, ma restano attardate.

Nel finale i kiwi tentano un recupero, ma devono accontentarsi del secondo posto. Terzi i francesi, davanti a GB1.

Luna Rossa Youth & Women solo settima, Alinghi fuori dal match race

Giornata complicata per Luna Rossa Youth & Women, che chiude settima. Dietro di loro Alinghi, che vede così svanire definitivamente la possibilità di accedere al match race finale.

Classifica provvisoria dopo sette prove

Luna Rossa – 61 punti

– 61 punti New Zealand – 52 punti

– 52 punti Alinghi – 41 punti

Gli svizzeri, anche vincendo l’ultima prova e incassando i 10 punti in palio, non potrebbero comunque superare New Zealand: la qualificazione al match race è già decisa.

Luna Rossa vince anche l’ultima regata di flotta

Due su due. Luna Rossa vince anche la seconda e ultima fleet race della terza giornata delle regate preliminari di America’s Cup, confermando una superiorità che a Napoli è ormai una costante.

Con questo successo l’equipaggio senior italiano sale a quattro vittorie complessive su otto prove disputate, chiudendo la fase di flotta con 71 punti sugli 80 disponibili: un ruolino di marcia che fotografa alla perfezione la solidità dell’AC40 tricolore.

Dietro Luna Rossa: francesi e americani sul podio

Alle spalle della barca italiana si piazzano i francesi di La Roche-Posay, autori di una prova pulita e costante, e gli americani di Arc Team Usa, finalmente competitivi dopo una giornata altalenante.

Youth & Women seste, New Zealand solo settima

Sesto posto per l’equipaggio Youth & Women di Luna Rossa, mentre sorprende il settimo posto dei detentori dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, già qualificati al match race ma apparsi meno incisivi rispetto alle prove precedenti.

Ora il match race: Luna Rossa vs New Zealand, la rivincita di Cagliari

Tra poco è in programma il match race finale tra le prime due della classifica generale: Luna Rossa contro New Zealand, esattamente come nella regata preliminare di maggio a Cagliari.

Allora fu la barca italiana a prevalere. Oggi Napoli attende di capire se la storia può ripetersi.

E due!!! Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista la seconda regata preliminare di America’s Cup nelle acque del Golfo di Napoli, replicando il successo ottenuto a Cagliari nel mese di maggio. Una prova condotta con la consueta solidità: le due barche restano appaiate nella prima parte, con manovre pulite e nessuna sbavatura. Poi l’AC40 italiano riesce a creare un margine di vantaggio, frutto di una migliore gestione del lato di bolina e di una velocità più costante nei passaggi chiave. Un vantaggio che Luna Rossa difende fino al traguardo, senza concedere ai kiwi la possibilità di rientrare. Il Golfo applaude così un’altra giornata perfetta del team italiano, che chiude il weekend napoletano con un dominio tecnico e mentale.