America’s Cup, il terzo ed ultimo giorno, quasi 90.000 accessi al Village

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Tutto pronto per il grande epilogo della Coppa America. Ma già ieri il Lungomare ha registrato quasi 90mila accessi al Race Village, confermando una partecipazione popolare fuori scala e un entusiasmo che travolge ogni previsione.

Tra gli eventi collaterali più apprezzati, quello promosso da Sport e Salute, che ha portato in barca sette campioni olimpici – Francesca Lollobrigida, Pino Maddaloni, Valerio Vermiglio, Tania Di Mario, Giacomo Galanda, Angelika Savrajuk e Marco Di Costanzo – insieme ai ragazzi provenienti dalle periferie partenopee.

Un incontro simbolico e concreto allo stesso tempo: un modo per far vivere il mare a chi, quotidianamente, il mare non ce l’ha. Un gesto che racconta bene l’ambizione del Comune e degli organizzatori: fare in modo che l’eredità della Coppa America non si esaurisca nell’evento, ma diventi un’occasione per ridurre le distanze, fisiche e sociali, tra la città e il suo Golfo.

«Portare il mare anche dove il mare non c’è» è stato il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa, trasformando una giornata di sport in un momento di inclusione e apertura.

Il programma di oggi e la classifica parziale

Oggi, terza giornata di regate, sono in programma due regate di flotta per definire la classifica ed infine le prime due barche classificate si sfideranno in una regata con le regole del match race. Si inizia alle 14, vento permettendo, si intende.

Ecco la classifica parziale dopo due giorni, Luna Rossa al comando, davanti ad Emirates new Zealand ed Alinghi, le due barche britanniche sono in fondo alla classifica.

I francesi di La Roche-Posay sono solo settimi ma con due scuffiate, e la seconda quando erano saldamente al comando con 30 secondi di vantaggio sulla seconda, se avessero vinto sarebbero secondi in classifica dietro Luna Rossa senior.