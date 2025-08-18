Bed & Breakfast, l’abusivismo corre via social

Il fenomeno dei Bed & Breakfast abusivi a Napoli sta assumendo contorni sempre più sofisticati e difficili da contrastare.
Non si tratta più solo di qualche stanza affittata senza autorizzazione, ma di una vera e propria rete parallela che sfrutta i social network e le chat private per promuovere offerte lampo, soprattutto nei periodi di alta affluenza turistica come Ferragosto.
Durante il periodo di Ferragosto, i Carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare il dilagare di Bed & Breakfast non autorizzati.
Queste strutture:
- Operano senza SCIA, codice identificativo nazionale e requisiti minimi di sicurezza.
- Si promuovono tramite social network e chat private, eludendo i canali ufficiali.
- Approfittano della domanda turistica per riempire le stanze con offerte lampo.
Le operazioni si sono concentrate nel centro storico e nelle isole del golfo, dove il flusso turistico è più intenso e il rischio di abusivismo più elevato.
Cosa sta succedendo
- Controlli intensificati: I Carabinieri hanno rafforzato la sorveglianza nei quartieri del centro storico e nelle isole del golfo.
- Obiettivo: Intercettare le strutture non in regola, che operano senza SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), codice identificativo nazionale e requisiti minimi di sicurezza.
- Modalità di promozione: Queste strutture abusive si pubblicizzano tramite canali non ufficiali, sfruttando la rapidità e l’anonimato dei social media.
Implicazioni
- Sicurezza: Mancando dei requisiti minimi, queste strutture possono rappresentare un rischio per gli ospiti.
- Concorrenza sleale: Penalizzano gli operatori regolari che rispettano le normative.
- Evasione fiscale: Operando fuori dai circuiti ufficiali, non versano tasse né contribuiscono all’economia locale in modo trasparente.
Come riconoscere una struttura in regola? Per chi viaggia, orientarsi non è difficile se si sa dove guardare. Un B&B regolare ha sempre un codice identificativo (es. CIN), esposto sull’ingresso e riportato negli annunci. Chiede i documenti all’arrivo e rilascia ricevuta o fattura. Ha una SCIA o autorizzazione comunale visibile in struttura.
Sul fronte sicurezza, non mancano mai estintori, rilevatori di fumo e indicazioni delle vie di fuga.
Altro segnale è nei canali di prenotazione. Le strutture autorizzate sono generalmente presenti su portali riconosciuti o elenchi ufficiali di Comune e Regione. Se l’offerta arriva solo tramite un post su Instagram o un messaggio WhatsApp, qualcosa non torna.
