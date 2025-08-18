Bed & Breakfast, l’abusivismo corre via social

Cosa sta succedendo

Come riconoscere una struttura in regola? Per chi viaggia, orientarsi non è difficile se si sa dove guardare. Un B&B regolare ha sempre un codice identificativo (es. CIN), esposto sull’ingresso e riportato negli annunci. Chiede i documenti all’arrivo e rilascia ricevuta o fattura. Ha una SCIA o autorizzazione comunale visibile in struttura.

Sul fronte sicurezza, non mancano mai estintori, rilevatori di fumo e indicazioni delle vie di fuga.

Altro segnale è nei canali di prenotazione. Le strutture autorizzate sono generalmente presenti su portali riconosciuti o elenchi ufficiali di Comune e Regione. Se l’offerta arriva solo tramite un post su Instagram o un messaggio WhatsApp, qualcosa non torna.