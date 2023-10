Bilancio Manfredi, Pd: scelte efficaci per lo sviluppo della città. Critiche dalle opposizioni

“Il PD di Napoli esprime convinto apprezzamento e pieno sostegno politico per le scelte amministrative intraprese in questi due anni di amministrazione Manfredi a Palazzo San Giacomo. Napoli sta maturando condizioni positive in questa nuova stagione di buon governo in condizioni economiche e sociali di grande complessità. Si sono avviate soluzioni efficaci per un investimento strutturale sulla riorganizzazione della macchina comunale, per il risanamento del bilancio comunale, sul miglioramento dei servizi a cominciare dai trasporti, sul decoro urbano. Napoli si conferma, poi, una città turistica globale che sta vivendo una fase particolarmente intensa e apprezzata per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Il PD di Napoli continuerà con il Sindaco Gaetano Manfredi a sostenere ogni sforzo amministrativo volto a favorire maggiore partecipazione ai processi di cambiamento e a consolidare scelte amministrative utili per tutti i cittadini” – è quanto dichiarano in una nota Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, rispettivamente segretario e presidente del Pd area metropolitana di Napoli.

Di diverso segno invece i commenti delle opposizioni:

Abbiamo assistito alla conferenza stampa in pompa magna del Sindaco Manfredi per raccontare la nuova Napoli, una città che fa concorrenza a Zurigo e Berna per pulizia e qualità dei servizi. Le favole sono sempre belle da raccontare ma è tempo di guardare in faccia la realtà. In questi due anni la città non è per nulla migliorata, le periferie sono in un degrado perenne, la raccolta differenziata ferma al palo, le partecipate restano in condizioni di precario equilibrio che danneggia la città. Poi abbiamo assistito ancor oggi a promesse per i prossimi anni, miglioramento nei trasporti, nella riscossione delle tasse: staremo a vedere. Forza Italia è l’unica voce critica in consiglio che porta i temi dalle strade fin dentro il palazzo. Ogni giorno siamo a costretti a raccontare una città sporca, mancante di una strategia per il turismo, piena di criminalità (il fallimento della gestione sicurezza è sotto gli occhi di tutti), che fa fatica a ridestarsi. Raccontare la illusoria Napoli che vede la sinistra è un danno per tutti, occorre pragmatismo e concretezza per affrontare la Napoli che non vedono, quella in ginocchio che non fa altro che allontanarsi dalla politica.

“Un consiglio al sindaco di Napoli, cui ribadisco la stima personale: non si lasci contagiare dalla agiografia deluchiana, secondo la quale le bugie ripetute mille volte diventano verità. Purtroppo la sua amministrazione non ha segnato alcun cambio di passo rispetto al disastro De Magistris”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.