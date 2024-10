Bradisismo, esercitazione Protezione Civile

- pubblicità -

Giovedì 3 ottobre, alle ore 18.00, all’Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli si terrà un incontro con la cittadinanza sull’esercitazione “EXE Flegrei 2024″ nel corso del quale saranno presentate le attività previste e le modalità di partecipazione.



L’esercitazione si svolgerà dal 9 al 12 ottobre e sarà preceduta, nei giorni 5 e 6 ottobre, da un’attività di comunicazione alla popolazione tramite gazebo informativi posizionati in alcuni punti strategici delle Municipalità interessate dal Piano.

L’esercitazione ha l’obiettivo di verificare il piano di allontanamento assistito della popolazione dalla zona rossa, in caso di allarme per possibile eruzione e, più in generale, punta a far conoscere il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.