Caivano, Meloni accetta invito Don Patriciello

Secondo quanto riportato da fonti dell’Adnkronos, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito del parroco don Patriciello e recarsi a Caivano.

Meloni ha dichiarato che l’obiettivo del governo è bonificare l’area, poiché per la criminalità non devono esistere zone franche. Durante la riunione del Consiglio dei ministri, la presidente ha affermato che la sua visita non sarà semplicemente un gesto di cortesia, ma un’occasione per offrire sicurezza alla popolazione.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza di ripristinare il centro sportivo e renderlo funzionante il prima possibile.