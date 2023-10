Campi Flegrei, ancora uno sciame sismico, scossa magnitudo 4.0 nella serata, avvertita anche in città

Nuovo terremoto oggi a Napoli. La scossa, con epicentro ancora una volta ai Campi Flegrei e di magnitudo 2.2 – dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0 -, è stata avvertita alle 4.15 e si è verificata a un km di profondità. Paura ma nessun danno, se si eccettua qualche calcinaccio caduto ad Agnano.

In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cosa o persone. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli.

“Ho sospeso momentaneamente le attività didattiche e questa mattina ho fatto ulteriori verifiche negli edifici scolastici, e non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo trascorso la notte a monitorare il territorio: c’è solo un grande spavento, tanta paura, tra i cittadini. Abbiamo dato riscontro ad alcune segnalazioni che ci sono giunte, ma nessun danno”, ha detto all’Adnkronos Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, area colpita dalle scosse di terremoto.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4, secondo quanto rilevato da Ingv, è stata avvertita stasera a Napoli e nella zona dei Campi Flegrei dove è in corso uno sciame sismico. Nell’area flegrea, ma anche a Napoli città, alcune persone si sono riversate in strada.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) con epicentro nella zona dei Campi Flegrei e si è registrato alle 22:08:26 ora italiana a una profondità di 3 km.

Diverse le segnalazioni sui social, con l’hashtag terremoto al primo posto tra le tendenze di Twitter e utenti che hanno scritto da varie zone della città e dell’immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare.

Sono in corso in corso verifiche dei vigili del fuoco per lesioni segnalate su alcuni edifici nella zona di Pozzuoli. Nessuna segnalazione di persone coinvolte, né richieste di soccorso, sono giunte alla sala operativa del comando di Napoli.